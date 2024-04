„Debrecen városának vezetése évtizedek óta úgy tekintett a kultúrára, mint a látványberuházások és a belváros egyoldalú fejlesztési programjára. Mi abban hiszünk, hogy a kultúra nem tehetős kevesek úri kiváltsága, hanem szövet, amely összeköti a város lakóit egymással” – így kezdődik az a közlemény, amelyben a Összefogás a Cívisvárosért Egyesület összegezte a csütörtöki, városi kultúrpolitikával kapcsolatos sajtótájékoztatóját.

A Mándi László, Madarasi István és Rutz Tamás által jegyzett közlemény szerint Debrecen emlékezetpolitikája egyenetlen, olyan hírességek, mint Szabó Magda, Fazekas Mihály, dr. Orosz István professzor vagy Makoldi Sándor festőművész nem kapnak elég figyelmet. Arról írtak, hogy Mándi László vezetésével új korszakot nyitnának a város kultúrpolitikájában, és fel is sorolták, milyen intézkedéseket hajtanának végre, amennyiben a választók rájuk szavaznának. Ezek többek között:

pályázati alapot hoznának létre a 12 éven aluli gyerekek zenei és képzőművészeti oktatására, szociális alapon;

támogatnák az amatőr zenei fesztiválokat;

mozgókiállításokat szerveznének, melyeken Debrecen tehetséges képzőművészei mutathatnák meg tehetségüket;

bontási tilalmat rendelnének el a már meglévő cívisházakra

és felújítanák a Víg mozit.

Fidesz: Mándi László nem ismeri Debrecen kulturális életét

A debreceni Fidesz-KDNP-frakció minderre reagálva azt írta, Mándi László ismételten tanúbizonyságot adott arról, hogy nem ismeri Debrecen kulturális életét. „Ha bármikor is komolyan vette volna közgyűlési munkáját, akkor javaslatait ott osztotta volna meg a közgyűlés tagjaival, nem pedig sajtótájékoztató keretében. Immár 4 éve várunk arra, hogy bármilyen napirendhez is, tegyen végre egy komolyan vehető javaslatot. Eddig nem sikerült!” – jegyezték meg, hozzátéve: az elhangzottak alapján olyan, mintha Mándi László vagy nem lenne jelen a város közgyűlésében, vagy fogalma sem lenne arról, milyen döntések születtek.

Egy biztos, egyetlen eredeti gondolata sincs a város kulturális életéről, minden általa említett javaslat már rég a megvalósítás fázisában tart

– áll a közleményben, amely ezután végigvette az utóbbi idők helyi kultúráért tett intézkedésinek egy részét. A Fidesz-KDNP-frakció írt az új Csokonai Fórumról és a felújított Csokonai Nemzeti Színházról, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásairól, valamint arról, hogy a városrészekben működő 11 közösségi ház közül 8 darab teljesen megújult vagy új épült.

Az amatőr zenei fesztiválos ötletre reagálva rámutattak, a Made in Debrecen ezzel a céllal jött létre, valamint a Campus Fesztivál is lehetőséget ad helyi amatőr zenekaroknak is. Az épített örökségek védelmével kapcsolatban leszögezték, a városvezetőség mindent megtesz, hogy a cívisházak védelem alatt álljanak: 131 műemléki védelem alatt álló épületegyüttes mellett 307 épületet helyezett védelem alá Debrecen városa, ezt a számot pedig szeretnék tovább bővíteni. Emlékeztettek, az idei költségvetésben 200 millió forintot különítettek el a magántulajdonú épületek felújításának támogatására, a város tulajdonában álló ikonikus épületek pedig sorra újultak és újulnak meg.

Azt pedig különösen felháborítónak tartják, hogy Mándi László a Bartók Terem felújítását hiányolja, hiszen, mint írták, az annak első lépését tartalmazó munkálatok költségét a város idei költségvetésében nem támogatta.