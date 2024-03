„Továbbra is aggodalommal tölti el a debrecenieket, miszerint egyre több külföldi munkavállaló jelenik meg városunkban, miközben nem látják azon intézkedéseket, amelyek a biztonságos jelenlétüket garantálnák” – így kezdődik az a sajtóközlemény, amelyet a Civil Fórum Debrecen Egyesület juttatott el portálunkhoz. Az egyesület csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a helyi munkásszállások ügyében, az itt elhangzottakat összegző közleményben pedig többek között arról írnak, hogy a városvezetőség ígéretével szemben – miszerint a belvárosban nem létesíthető munkásszálló – a helyi ingatlanpiac teljesen másként ítéli meg a helyzetet, „gond nélkül létesítenek munkásszállókat a belvárosban”.

Ehhez az állításhoz egy helyi lakosoktól megkapott, egyébként nyilvánosan elérhető hirdetést is csatoltak, melynek szövege szerint a hirdető egy Debrecen belvárosában lévő munkásszállón 2-3-4 ágyas szobákat ad ki, húszfős minimumlétszámmal, de a szálló kb. 140 főre egyben is kiadó. Ezenkívül – a hirdetésben leírtak alapján – Debrecentől nem messze 650 ember részére is tudnak szállást biztosítani.

Fidesz: az épület már korábban is szálláshelyként üzemelt

A debreceni Fidesz-KDNP-frakció közleményben reagált a sajtótájékoztatón elhangzottakra. „A Civil Fórum már attól sem tartja távol magát, hogy szimplán politikai okokból a debreceniek hergelése, riogatása érdekében az igazságot és a valós adatokat se vegye figyelembe semmilyen tekintetben a munkásszállók létesítésével és a vendégmunkásokkal kapcsolatosan” – kezdték a közleményt, majd rámutattak, hogy

az említett ingatlannak már évekkel ezelőtt ugyanez volt a funkciója, az épület korábban is szálláshelyként üzemelt.

„Fontos a debreceniek véleménye és ennek megfelelően, amit ígértünk, ahhoz tartjuk is magunkat. Debrecen belvárosában nem engedélyezünk új munkásszálló létesítését, csak és kizárólag minőségi kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás létrejöttét” – tették hozzá, kiemelve többek között, hogy Debrecen és a térség turisztikai forgalma 30 százalékos növekedést ért el egy év alatt, valamint hogy a szálláshelyszolgáltatók támadása a debreceni vállalkozások támadása is egyben.

„A városba érkező szállóvendégek nemzetiségét nem vizsgálhatja senki, nem szelektálhatnak, ezt a Civil Fórum politikusai se tegyék, hiszen az a történelem legsötétebb időszakát idézné elő!” – zárta a közleményt a debreceni Fidesz-KDNP-frakció.