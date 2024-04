Past and Future sétát rendezett a Future of Debrecen vasárnap. Az esemény témája és helyszíne Debrecen egyik legrégebbi városrésze, Szentlászlófalva volt, számolt be a mozgalom a Facebookon.

Mint írják a séta az egykori városkaputól indult és hangulatos cívisházak között vezetett. A beszédes nevű, kanyargós utcákon sétálva a résztvevők megismerhették az óváros helytörténeti érdekességeit, az egykori cívisek életformáját és lakóházait, de szó volt a városrész természeti értékeiről is, köztük a cívisházak kapui mögött rejlő belső kertekről és az utcákat szegélyező hatalmas fákról.

A szakvezetést Erdei Nóra idegenvezető és Váradi Zoltán, a Természettár vezetője, a Zöld Munkacsoport tag tartotta.