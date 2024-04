Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, idén is alakít ki fészkelőhelyeket Sáránd önkormányzata a község határában. A helyhatóság munkatársai a gyurgyalaghotelek környékén felszámolták az illegális hulladéklerakókat, valamint 133 fehérnyárfát is ültettek. Mindezek mellett a területet térfigyelő kamerával is ellenőrzik.