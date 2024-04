Hajdú-Bihar vármegyében összegyűlt a Fidesz-KDNP vármegyeilista-állításához szükséges 2669 aláírás – ezt Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke közölte szombat délután.

„Ez azt jelenti, hogy a magyar emberek is érzik, hogy a tét nem kicsi: háború vagy béke. De nem állunk meg, tovább gyűjtjük az ajánlásokat. Legyen továbbra is Magyarországon béke és biztonság” – írta Facebook-oldalán Pajna Zoltán, aki a bejegyzésben emellett a támogatásért is köszönetet mondott.