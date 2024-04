Debrecen dinamikus fejlődése folyamatos igényt mutat a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, amelyen belül a közösségi közlekedés szerepe is fokozottan nő. A város nagy ipari parkjai közúton, kötöttpályán és kerékpárutakon is elérhetőek, a DKV járatain már ingyen utazhatnak a helyi iskolákban tanuló 14 éven aluli diákok. A közlekedési vállalatnál végéhez közeledik a járműflotta korszerűsítése, miközben elindult az 1-es villamos fejlesztése is. Mindent összevetve jelentős kihívás elé néz a jövő közlekedése, amelyben kiemelt szerepnek kell jutnia a fenntarthatóságnak és a környezetvédelemnek egyaránt. Többek között erről is tanácskoznak a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) és a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV) által szervezett XIX. regionális közlekedési konferencián április 3-án és 4-én az Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotelben.

Tóth Szabolcs, a KTE Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Szervezetének elnöke, a DKV vezérigazgatója a közlekedési konferencián

Forrás: Bekecs Sándor

Tóth Szabolcs, a KTE Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Szervezetének elnöke, a DKV vezérigazgatója köszöntőjében ismertette, a mostani konferencia fő témái a közlekedésfejlesztés és a fenntarthatóság.

A két nap alatt 17 előadó – köztük gazdasági szakemberek, mérnökök, közlekedési vállalatok képviselői – osztják meg nézeteiket, javaslataikat a jövő közlekedésével kapcsolatban.

A DKV célja a debreceni utasok visszacsábítása

– A debreceni közösségi közlekedés szervezése során a fenntarthatóság szempontjából gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tényezőket is figyelembe kell vennünk. Az elmúlt években sok mindent megélt a közösségi közlekedés. A pandémia ideje alatt jelentősen visszaesett az utasforgalom, majd következett egy súlyos energiaválság, amely szintén újabb költséghatékonysági, költségcsökkentő intézkedésekre kényszerített bennünket – mondta a vezérigazgató. Hozzátette, az utasforgalom emelkedő pályát mutat ugyan, bár még most sem érte el a 2019-es időszak számait, de határozott cél az utasok visszacsábítása.

Az urbanizációs folyamat jelentős hatással van a mindennapokra. Egyre többen dolgoznak, tanulnak a városban olyanok, akik az agglomerációban élnek. Az utak leterheltté válnak, így a közösségi közlekedés szerepe nő

– mutatott rá Tóth Szabolcs. Ezért olyan intézkedések jelennek meg az országban, mint a tarifaközösségek létrehozása, a vármegye- és országbérlet bevezetése, a közös termékek és az egymás termékeinek elfogadása. – Mindezek mellett pedig lehetőség nyílik a szolgáltatások zöldebbé tételére: egyre több városban járnak például elektromos autóbuszok. Többek között ezeket a témákat is érintjük a konferencián – zárta gondolatait.

Barcsa Lajos alpolgármester a közlekedési konferencián

Forrás: Bekecs Sándor

Debrecen fejlődésével a városi közlekedés fejlesztése is szükséges

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere az előadásában a város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési fejlesztéseket mutatta be. Mint ismertette, az elmúlt tíz év alatt 4 ezer 700 milliárd forint értékű beruházás érkezett a cívisvárosba, s eddig 20 ezer új munkahely jött létre. Számításaik szerint a foglalkoztatás az évtized végére 35 ezerrel emelkedik. Az ipari parkok területe 150 hektárról 1500 hektárra nőtt. A további cél az üzleti szolgáltatások erősítése. – Sokan örülnek a beruházásoknak, hiszen az az életszínvonal, a bérek emelkedésével jár, de ez egyben kihívást jelent a közlekedésre – mutatott rá. Hozzátette, a növekvő lakhatási igényekre lakásfejlesztések indulnak, de ezekkel párhuzamosan szükséges a közlekedési infrastruktúra fejlesztése is.

Az alpolgármester előadásában többek között elmondta, az elmúlt évek állami és önkormányzati fejlesztéseinek eredményeként a város két legnagyobb ipari parkja elérhetővé vált mind közúton, mind kötöttpályán, illetve a kerékpárút-hálózat is bővült ezek irányába. Kiemelte, a lakossági igények azt mutatják, szükséges a város villamoshálózatának fejlesztése, így ennek érdekében elindult az 1-es villamospálya korszerűsítése, új járművek beszerzése, valamint előkészítés alatt van a 3-as villamosvonal kialakítása is.

– A Debreceni Nemzetközi Repülőtér nemzetgazdasági és nemzetstratégiai szempontból is jelentős. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér után az országban a második repülőtér, amely a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja. A járatok kapacitásbővítésével kapcsolatban hamarosan újabb pozitív hírekkel jelentkezünk – mondta Barcsa Lajos. Hozzátette, jelenleg kivitelezés alatt áll a terminál bővítése, mely ez év nyarára elkészülhet. A hosszútávú tervek között pedig új kifutópálya kialakítása, új terminálépület építése és egyéb infrastrukturális fejlesztések is szerepelnek.