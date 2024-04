Sólyom, patkány, gilisztakomposzt, egy vadonatúj BMW és hömpölygő diáktömeg – furcsa kavalkád fogadott minket április 22-én, hétfőn délelőtt a debreceni Kölcsey Központba belépve. S bár az összhatás első látásra különös volt, ahogy kicsit elmélyedtünk a standok között, hamar összeállt a kép. A Föld napja alkalmából az Élelmiszermentő Egyesület ismét megrendezte a Légy környezettudatos! című, fenntarthatósági és edukációs programot, amelyhez a BMW Group Gyár Debrecen és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül munkacsoportja is csatlakozott. Az interaktív kiállítás keretében betekintést nyerhettek az általános és középiskolás diákok a környezet- és állatvédelem debreceni szereplőinek a munkájába is. 34 iskola 64 osztályának közel 1500 tanulója és pedagógusa vett részt a rendezvényen – tudtuk meg a program főszervezőjétől, Szántó Lászlótól, az vármegyei élelmiszermentő egyesület elnökétől.

Szántó László az élelmiszerpazarlás mértékére hívta fel a figyelmet

Magyarországon egy évben annyi élelmiszerfelesleg keletkezik, amiből 440 ezer ember egy éven át jóllakna, tehát Debrecen lakossága majdnem két évig. 2016-ban indult el ez a program, azóta ez a mennyiség 27 százalékkal csökkent, de még így is nagy

– hívta fel a figyelmet Szántó László az élelmiszerpazarlás mértékére.

Nem csak egy napon kell ünnepelni a Földet

A nagyteremben komolyzene és előadás is várta a megjelenteket, akiket Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója köszöntött. Kifejtette, szerinte ezek a rendezvények azért jók, mert nemcsak azt tanulhatják meg a résztvevők, hogyan kell rendet tenni a világban, hanem a tudatos életvitel kialakításához is kaphatnak támpontokat. A tankerületi igazgató arra is kitért, több debreceni intézményben van például svédasztalos étkezés, a tapasztalatok pedig azt mutatják, ezeken a helyeken sokkal kevesebb a maradék, hiszen mindenki csak annyi ételt vesz magához, amennyit elfogyaszt. Rámutatott, a cívisvárosi intézményekben is nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre.

Meggyőződésem, hogy a Földet nemcsak egy napon kell ünnepelni, hanem minden nap, s vigyáznunk is kell rá. Nem szükségesek nagy dolgok, kicsik is elegek ahhoz, hogy valamit tegyünk a környezet védelme érdekében

– zárta gondolatait.

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója

Panelban is komposztálhatunk

A Maradék nélkül program strandját igen nagy érdeklődés övezte. Fügedi Eszter megosztotta, különféle játékokkal készültek a diákoknak, valamint hoztak gilisztakomposztálót is, hogy lássák a gyerekek, ezek nagyon barátságos állatok és fontos szerepük van. Tapasztalati szerint azok, akik nem kertes házban laknak, a komposztálás szó hallatán elrettennek, gondolván, egy panelban nem állnak neki komposztálni. Pedig a gilisztakomposztálásnak nincs szaga, egy műanyag, lyukakkal ellátott dobozban ténykednek a giliszták.

Ez egy nagyon jó dolog, a kidobott zöldség és gyümölcs 80 százaléka jöhet a komposztba. A gilisztát horgászboltból szoktuk venni, vagy egy nagyobb komposztból. Föld, esetleg egy kis avar kell csak a dobozba, utána pedig mehet rá például az almahéj vagy a kávézacc

– részletezte. Rámutatott, a honlapjukon bárki tájékozódhat a konyhai hulladék komposztálásáról, mit lehet, és mit nem, például a déli gyümölcsök héjait nem használhatjuk ilyen célra.

Fügedi Eszter mutatta be a gilisztakomposztálást

Többek között közös alkotásra hívta a megjelenteket a BMW Group Gyár Debrecen; a BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautó papírra vetetett változatát festették meg az ujjukkal a diákok, a végeredmény pedig a képzési központban lesz kiállítva – tudtuk meg Farkas Andrea kommunikációs munkatárstól. Végigvezetve az állomások között megmutatta a kiállított iX 40-es modellt, ami fenntarthatóság szempontjából azért bír komoly üzenettel, mert teljesen elektromos hajtású – ahogyan a Neue Klasse is –, továbbá az üléshuzat is teljes mértékben újrahasznosított, illetve újrahasznosítható anyagból készült. De hoztak elültethető magpapírfüzetet, valamint kvízzel és további érdekes játékokkal is készültek az osztályoknak.