Idén is túrázásra buzdítanak a vámospércsiek, hatodik alkalommal rendezik meg a Hajdú Portyát – közölte portálunkkal Vámospércs Város Önkormányzata.

Ahogy felhívásukban fogalmaznak, a mozgásszegény életmód és a monitor előtti munka helyett válaszd április 20-án, szombaton, az immáron 6. alkalommal megrendezett Hajdú Portyát! A napos, felhőtlen, de még korántsem perzselő áprilisi idő sokakat csábít a természetbe, a túrázás pedig nemcsak kellemes, de nagyon egészséges kikapcsolódás is egyben, sokkal komplexebb módon hat a szervezetünkre, mint hinnénk.

Idén is két távot kínálnak az izomarzenálok megmozgatására: egy kellemes 16 km-es sétát, valamint egy hosszabb, 25 km-es menetelést. Az útvonalat az elmúlt 5 év portyáinak izgalmas szakaszaiból állították össze, kiegészítve a Halápi Erdészet ellenőrző ponttal.

A rövidtúra a vámospércsi Szabadhajdúk teréről indul a Hármashegyaljai kilátóhoz és büféhez, majd ugyanide tér vissza.

A hosszútúra startpontja szintén a Szabadhajdúk tere, ahonnan a Halápi Erdészetet veszik célba, majd átkelve a 48-as főúton Hármashegyalja felé veszik az irányt, hogy egy rövid pihenőt követően visszatérjenek Vámospércsre.

A kulturális és természeti örökség megismerését a testmozgás örömével kapcsolják össze

– Testközelből tapasztalhatjuk meg a városunkat ölelő mozaikos tájat. Saját szemünkkel figyelhetjük meg a különleges, védett növényvilágot. A szemlélődés alatt testünket is védjük, sőt próbára tesszük. Miért is? Mert, ha egyenetlen talajon közlekedünk, jóval több izomcsoportunk összehangolt munkájára van szükség. Edzettebbé válhatnak a vázizmaink, amik tartásunkat és egyensúlyérzékünket is javítják – írják.

A szervező aláhúzta, a túrázás erősíti a csontjainkat, melyek ellenállóbbak lesznek a csontritkulással és a törésekkel szemben is.

Ilyenkor megemelkedik a pulzusszám, az anyagcsere felgyorsul és több kalóriát égetünk el. Az egészségvédelem mellett még egy szempontot szeretnénk leendő túratársaink figyelmébe ajánlani: ez pedig nem más, mint az „erdőfürdőzés” öröme. Ezt a kifejezést a hosszú erdei sétákra használják, melynek során a túrázó „megmártózik” a természetben. A túrázásnak ugyanis kiváló stresszoldó és harmonizáló hatása is van.

A Hajdú Portyára regisztrálni (név, választott táv, telefonszám és e-mail cím megadásával) a [email protected] címen lehet április 15-ig – olvasható a közleményben.