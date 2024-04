Csaknem teljesen megtelt Debrecenben a Kossuth tér szombaton este az 1849-es kinyilatkoztatás tiszteletére készített fényfestésre várva. Itt mondta ki ugyanis 175 évvel ezelőtt Kossuth Lajos a Habsburg-ház trónfosztását, ezzel kinyilvánítva Magyarország függetlenségét.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta, a városi és térségi identitás megélése kiemelten fontos, ezért létrehoztak 2023-ban egy programsorozatot, melynek során 13 helyszínen vetítettek jellegzetes épületek homlokzataira a vármegye történelméről, ikonikus népművészetéről, a pásztorkultúráról szóló kisfilmeket.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke

Úgy véli, már a korábbi vetítést is nagyon szerették a debreceniek, ezért elmondta, a jövőben is igyekeznek olyan történelmi eseményeket feldolgozni, amelyek vizuálisan is megjelenítik az elmúlt évszázadok történéseit. Kiemelte Kapusi József munkáját, ő az a debreceni fiatalember, aki a szerzője és elkészítője a falakra vetített animációknak.

Debrecennek hatása volt és hatása lesz az ország életére

Papp László beszédében felelevenítette, 175 évvel ezelőtt, amikor az ország fővárosa Debrecen volt, a nemzet sorsáról döntő vezetők álltak a Nagytemplom falai előtt.

Büszke vagyok arra, hogy Debrecen városa a magyar szabadságért mindig kész volt tenni, áldozatokat hozni. Ez a város az ország sorsát képes volt, és jövőben is képes lesz befolyásolni, jó irányba vinni

– mondta a polgármester. Mint fogalmazott, a nemzet számára szükséges cselekedet volt az ország függetlenséget kimondani. Megjegyezte, ezt a tettet a debreceniek bátorítása nélkül nem biztos, hogy véghez vitték volna.

Papp László polgármester

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke örömtelinek nevezte, hogy Debrecen polgáraival együtt részese lehet egy olyan megemlékezésnek, amely nemzetünk történelmének egy fényességes és reményteli időszakát eleveníti fel. Emlékeztetett rá, az egyetem Kossuth Lajos születésének 150. évfordulóján felvette Kossuth nevét egészen 2000-ig, amikor megalakult a Debreceni Egyetem, az ország legtöbb karral rendelkező, legnagyobb hallgatói létszámú és költségvetésű intézménye.