A Nyírerdő Zrt. a Gúthi Erdészet területén, a Gúthi-erdőben rendezte meg az „Év erdésze” országos verseny válogatóját. A megmérettetésen a társaság minden erdészete képviseltette magát, 11-en mérték össze felkészültségüket – tájékoztatta portálunkat a cég.

Mint írják, a megmérettetés során a versenyzőkre komplex tudást igénylő feladatok vártak. Elsőként meg kellett oldaniuk egy mintegy 80 kérdésből álló tesztet, ráadásul több mint 50 különböző fajt kellett felismerniük. A további feladatokat is úgy állították össze a szervezők, hogy az erdészek a mindennapi munkájukban használt gyakorlati tudásukon túl, széleskörű szakmai tudásukról is számot adjanak, így az erdőfelújítás, a gyérítésjelölés, a választékolás, és a fatömegbecslés is előkerült.

Az erdészek helytállását számos feladattal mérték fel

Forrás: Nyírerdő Zrt.

A győzelmet – akárcsak egy évvel korábban – Nagy Lajos, a Hajdúhadházi Erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg. A második helyen Kiss Gyula, a Nyírlugosi Erdészet munkatársa, míg a harmadik helyen Molnár István, a Gúthi Erdészet erdésze végzett – olvasható a közleményben.