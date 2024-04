Alvótelepülés? Ipari település? Mezőgazdasági település? Turisztikai település? Mármint Ebes, hiszen mindez nagyon együtt van a községben – fordult a Cívishír Szabóné Karsai Máriához, Ebes polgármesteréhez, aki nem kertelt, szerinte is nehéz válaszolni a kérdésre, hiszen települése egy nagyon kedvező adottságokkal rendelkező helység Debrecen és Hajdúszoboszló között, és mindaz, amit felsoroltunk, megtalálható, mégpedig prosperáló formában.

– Nem gondolnám alvó településnek, annak ellenére, hogy sokan csak aludni járnak haza, mert Hajdúszoboszlón és Debrecenben dolgoznak. Nálunk is van egy kiválóan működő ipari park, ahol nagyon sok ebesi dolgozik.

Ebesen nincs munkanélküliség. Sőt, ott tartunk, hogy a közfoglalkoztatási programokat is egyre nehezebben tudjuk résztvevőkkel feltölteni. A 10-15 közfoglalkoztatottunk munkája azonban nagyon meglátszik településünk parkosítottságán, tisztaságán, rendezettségén

– tett egy kis kitérőt a polgármester, majd folytatta faluja jellemzésével. – Nálunk egy egészséges összetétele van a gazdaság különböző ágainak. A két nagyváros, valamint az autópálya, a repülőtér közelsége miatt kiváló helyen fekszik Ebes. Ehhez társul még a nagyon jó termőhelyi adottság. Ezek miatt valóban nehéz meghatározni a státuszát. Egykor kifejezetten mezőgazdasági település volt, de miután megjelentek az ipari parkban a vállalkozások, egy több lábon stabilan álló helységgé fejlődött.

Saját forrásos beruházások

Rátérve a település mindennapjaira a polgármestertől megtudtuk, hogy 2023 a fejlesztések éve volt Ebesen. Úgy is számos beruházás valósult meg, hogy nem volt egy könnyű esztendő, hiszen az önkormányzatot is sújtotta az energiaválság, az árak emelkedése. A változó körülmények miatt időnként újra kellett tervezni az önkormányzat életét. Mindezek ellenére jó évet zárt az önkormányzat. A beruházások közül a legjelentősebbeket említette Szabóné Karsai Mária. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásából bővítették az óvodát. Ez azért volt fontos, mert a folyamatosan növekvő lakosságszám szinte csak a fiatal és kisgyermekes családok beköltözéséből adódik. Így rövid időn belül már másodjára kellett az óvodát bővíteni azzal együtt, hogy időközben a bölcsőde is megépült.

Jelenleg a 225 férőhelyes óvodában, élve a létszámeltérítés adta lehetőséggel, 252 gyermek van. A 26 fős bölcsőde is telt házzal működik.

Szintén a TOP Pluszból elnyert 100 millió forint támogatásból a művelődési ház és a sportház energetikai korszerűsítése valósul meg úgy, hogy az önkormányzat saját büdzséből egészíti ki a felújítás költségét. A másik nagy beruházás – 660 millió forintból és teljesen önerőből – a szolgáltatóház építése a régi termelőszövetkezeti iroda helyén. Ebben az épületben több kiadó üzlet és irodahelyiség lesz, köztük két nagyobb is. Az önkormányzat szeretné a helyben hiányszolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat Ebesre csábítani. A polgármester példaként a húsboltot hozta, ugyanis a közel ötezer lélekszámú településen a piacon csak mozgóárustól lehet helyben húst vásárolni. Az üzlethelyiségekre várhatóan lesz igény, erről a munkálatok megkezdése előtt már meggyőződött az önkormányzat. 2023-ban az önkormányzat megvásárolta az előző évben megszűnt takarékszövetkezet épületét, ezt a későbbiekben hasznosítja.

Szabóné Karsai Mária, Ebes polgármestere

Forrás: Napló-archív

Teljesen új út épül

Elkezdték az új, majdan Orgona nevet viselő utca kialakítását, ahol tavaly kiépítették a szennyvízcsatornát, az idén pedig folytatják a közművesítést, mert az ott kialakítandó 46 telket teljes közművel szeretnék értékesíteni. A Magyar falu programban az orvosi rendelő tetőzetének, továbbá a szolgálati lakás felújítása történt meg, de ebben a programban végezték el a ravatalozó tetőzetének megújítását is. Önerőből megépítették a Nyugati utcában az utat és a csapadékvíz-elvezetőt. Az ipari parkban – az ottani területértékesítésből bejött pénzből – az út mellett járdát építettek és a terület több helyen kapott közvilágítást. A hat, egyenként 33 négyzetméteres fecskeházi lakásukból tavaly hármat felújítottak. Az idén új ivóvízkutat fúrnak, hiszen a növekvő lakosságszámot le kell követni infrastruktúrával. 2023-ban több útépítés is volt a faluban.

– 2010-ben, amikor ez a településvezetés elkezdte a munkát, célul tűztük ki, és azt a gazdasági programunkba is bevettük, hogy az összes utca aszfaltozott legyen. Korábban sok utcában nem volt szilárd burkolat, ezért igyekeztünk minden évben egy vagy több utcát leaszfaltozni.

Így volt ez '23-ban is, és most tartunk ott, hogy a feltáró utcákat kivéve minden utcánk útja aszfaltborítású.

Tavaly egy feltáró utcát terítettünk mart aszfalttal, az ebesi gyakorlat szerint ezekben az utcákban az önkormányzat a költségek 50 százalékát vállalja, a másik 50 százalékot pedig az ingatlantulajdonosok teszik hozzá. '23-ban a Meilen utca útja is így épült meg. Tavaly a vasútállomás melletti-mögötti Újsor utcán 760 méter hosszan útépítés és csapadékvíz-elvezetés valósult meg ugyancsak TOP Pluszos forrásból. Emellett több kisebb beruházás is, valamint több Magyar falu program-pályázatunk is volt. Köztük a gyógyszertár mögött felújítottunk egy raktárépületet, mellette kialakítottunk egy 16 férőhelyes, útalapos parkolót.

Ahogy növekszik a lakosság, növekszik a gépkocsik száma, tapasztaljuk azt, hogy a parkolás egyre körülményesebb, főleg a település központjában. Ezen is segít az új parkoló.

Elindítottuk az iskola hat tanteremmel való bővítésének tervezését, ami a növekvő gyermeklétszám miatt elodázhatatlan. A meglévő épületben megközelítőleg 500 négyzetméteren végzünk majd átalakítást, továbbá egy tornacsarnokkal szeretnénk bővíteni az intézményt, mert nagyon kicsi a tornatermünk. Ennek terveit tavaly megrendeltük, amelyek a tervtanács előtt vannak, és 2024-ben szeretnénk a kiviteli terveket elkészíteni, utána pedig ehhez forrást találni – részletezte a fejlesztéseket a polgármester, aki az iskolabővítéssel kapcsolatosan elmondta, hogy

az a következő évek legfontosabb beruházása, és ha nem történik meg, előállhat az a helyzet, hogy az ebesi gyermeket nem tudják felvenni az ebesi iskolába.

Jelenleg vannak bejáró gyermekek is, hiszen az intézményben angol-magyar két tannyelvű oktatás folyik és művészeti oktatás is van. De ha csak az ebesi gyermeklétszámot nézik, akkor is elhelyezési problémák lesznek két-három év múlva, látva a demográfiai változásokat.