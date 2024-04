Nem túlzás kijelenteni, a tavasz egyik legszebb virágzó fája, a babarózsa fa. Hajdú-Bihar vármegyében sok helyen találkozhatunk vele, többek között Ebesen, a Gázláng utcában, ahol nem egy, hanem öt babarózsa fa tündököl, amelyek a Haon fotóriporterét is megihlették, készített is néhány fotót, hogy portálunk olvasói is gyönyörködhessenek bennük.