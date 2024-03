Minden évben a ’48-as forradalom napján adják át Nádudvaron a városi kitüntetéseket, ez egyben az 1989-es újra várossá válásának napja is Nádudvarnak.

Ennek megfelelő ünnepi miliőben a Liszt Ferenc Kórus műsora nyitotta a ceremóniát. Maczik Erika polgármester ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: a nádudvariak nem csak a történelemkönyvek lapjairól tudjuk magukénak a magyar szabadságért vívott harcot, hanem felmenőik, őseik régi családi elbeszéléseiből is. A nádudvariak számára március 15. nem tananyag, hanem a tudatuk azon része, amivel a mindennapokat is élik. Megemlített e kapcsán olyan neves helyi kötődésű, születésű elődöket, mint Lukács Dénes honvéd tüzérezredes, Kövy Sándor jogtudós, a településen többször is tiszteletét tevő Kossuth Lajos tanára, vagy éppen a szabadság hívó szavára hazatérő Lenkey-században szolgáltak, illetve honvédlegényekről, akik a munka mellől a toborzás során a haza mellé szegődtek. Ilyen ember volt a szintén itt született Szabadszállási Nagy Imre honvéd tizedes is.

A városvezető még hozzátette, hogy ma sem kisebb a feladat, mint elődeinknek volt: felnőni a 21. század kihívásaihoz, megerősíteni városunk szerepét az ország és a megye térszerkezetében, fenntartható környezetet, öngondoskodásra és együttműködésre képes közösséget építeni.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Nádudvar díszpolgára hivatalos elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen, de gondolatait Réz Szilárd alpolgármester tolmácsolta. Ezt követően Maczik Erika átadta a helyi elöljáróknak Nádudvar mezőváros királyi kiváltság levelének díszkötéses facsimile példányait. A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. évfolyamos tanulóinak „Itt az idő, most vagy soha” című ünnepi műsora ragadtatta tapsra a zsúfolt nézőteret.

Az iskolások műsora

Forrás: Lévai Péter

Kitüntetés, koszorúzás, kiállítás

Bárdosi Ildikó és Molnár Miklós előadóművészek, valamint Dánielfy Zsolt színművész „Emberségünkből álljon fönn hazánk!” című műsora méltóképpen hangolt rá a városi kitüntetések átadására. A róluk szóló méltatást Tóthné Budaházi Judit a Kulturális, Kommunikációs, Köznevelés és Civilkapcsolatok Bizottság elnöke tolmácsolta a közönség felé.

A képviselő-testület döntése értelmében 2024-ben a díszpolgári cím a nádudvari születésű Kovács István világbajnok birkózót illette. Pro Urbe emlékéremmel gazdagodott idén Vincze András, a város decemberben nyugdíjba vonult jegyzője és az Akarat Sportkör nádudvari közössége. Kövy-díjban részesült Benő-Nagy Réka a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium főigazgatója, Gál Ilona a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója és Mészárosné Sárközi Erika a Napfény Óvoda és Bölcsőde főigazgatója.

Kovács István köszöni a kitüntetést

Forrás: Lévai Péter

Hagyományosan a Kossuth téri Lukács Dénes emlékmű koszorúzása zárta a napot, amelyet a Napfény Óvoda és Bölcsőde óvodásainak szavalata kísért.

Kísérő kiállításként pedig „Nádudvar, a mi városunk 35 éve” című tárlatában megjelentek a várossá avatása óta eltelt időszak legjelentősebb eseményei, közigazgatásának története, az elmúlt három és fél évtized regnáló polgármesterei, képviselő-testületei.