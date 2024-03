A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE GYTK) Természettudományos Versenyének első fordulójában elinduló több mint 40 középiskolásnak az volt a feladata, hogy egy maximum három perces videó keretében mutassa be kedvenc természettudományos, kémiai, vagy biológiai kísérletét és adjon hozzá rövid tudományos magyarázatot is. A filmeket a legnagyobb videómegosztó oldalra kellett feltölteni. A második fordulóba, vagyis a döntőbe a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 10 és a közönségtől like-ok formájában a legtöbb szavazatot gyűjtött további 5 versenyző jutott be - írja az unideb.hu.

– A Gyógyszerésztudományi Kar nagyon fontosnak tartja, hogy a természettudományok jelentőségére felhívja a középiskolás diákok figyelmét. Már az általános iskolások körében igyekszünk elkezdeni ezt a munkát. Nem titkoltan a gyógyszerészi pálya felé is szeretnénk őket orientálni – fogalmazott a DE GYTK oktatási dékánhelyettese.

Lekli István elmondta: az ország szinte minden részéből érkezett 15 versenyzőnek a döntőben négyféle feladattal kellett megküzdeni, volt természettudományos kvíz, fizikával, kémiával, biológiával kapcsolatos számolás, gyógynövény-felismerés, illetve légfertőtlenítő sprayt is készítettek. Ilyen jellegű, sok gyakorlatra épülő természettudományos verseny nincs máshol az országban.

Felvételi pontot ért a döntő

A győztes, Szabó Péter, a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikumának növendéke egy műszaki cikkekre beváltható 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott. A második helyezett Palcsik Flóra Ivett, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium diákja 50 ezer, míg a harmadik helyezett Veress Hunor Ferenc, a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumból 30 ezer forint értékű ugyanilyen jutalomban részesült. Az első fordulóra beküldött videójával a legtöbb szavazatot Balogh Boglárka, a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákja gyűjtötte be, aki egy minőségi hangszórót vihetett haza.

– Ezen felül azok a döntőbe jutott versenyzők, akik később a Debreceni Egyetemre jelentkeznek gyógyszerésznek 10 pontot, az első 5 helyezett pedig 20 pontot kaphat intézményi pontként a felvételin – tájékoztatott a dékánhelyettes.

A DE GYTK idei Természettudományos Versenyét az intézmény vezetése a DETEP Program keretében támogatta.