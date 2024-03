A Debreceni Egyetemen diplomát szerzett, az élet különféle területein tevékenykedő, ismert debreceni szakemberek idézik fel egyetemista emlékeiket, kötődéseiket az intézményhez a most induló Alumni Akadémián.

Az Alumni Akadémia első vendége Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója, a Nagyerdei Víztorony klubprogramjainak szervezője, jogász és szociológus lesz, aki többek között elmondja majd, hogy évekkel ezelőtt miért éppen a jogi képzést választotta, és időközben hogyan, miért vett új irányt az élete.

Süli András kifejtette, a felkérés hallatán kicsit meglepődött, ugyanis a jogi kar, egykori szűkebb otthona részéről találta meg, és tudni kell róla, eltávolodott némileg attól a szakmától, végzettségtől. Ennek ellenére úgy véli, ez is egy érdekes esettanulmány lehet a mostani egyetemisták számára, hogy nem feltétlenül ott találja meg az ember a hivatását, ahol elindult, és ettől függetlenül magával visz egy nagyon értékes és hasznos csomagot az egyetemi évekből. Továbbá választ adott arra is, mi volt az, ami eltérítette a jogi pályától teljesen más irányba, a zene ipar felé.

A zenei ipar volt mindig is a szíve csücske

– Azt hiszem, hogy leginkább az affinitásom, ami mindig is erős volt bennem a művészetek, a kultúra, a közösségi események irányába. Ezek megvoltak már régen is, tulajdonképpen a középiskolás éveimből hoztam magammal, és végigkísérték az életemet. Beteljesedett, ami igazából meg volt írva, de ettől függetlenül egy nagyon értékes és fontos kitérő volt az egyetemi időszak is. Dolgoztam abban a szakmában is utána, úgyhogy nem maradt teljesen nyomtalanul a dolog – jegyezte meg.

Megosztotta, pályája során mik voltak azok a legmeghatározóbb tapasztalások, amik előre vitték őt az életben. – A nyitottság, a folyamatos proaktivitás, olyan helyzetet idéztek elő az életemben, hogy mindig kíváncsi voltam az újra, mindig is azt gondoltam, bármilyen helyzetben vagyok éppen, legyen ez egy egyetemi képzésben való részvétel, egy munkahely, az mindig tanít valamit. A saját életemben is megtapasztaltam, egy adott helyzetben meg lehet találni azokat a dolgokat, amikből épülni tud az ember, és ami utána segíti abban is, ha éppen váltani akar – nyomatékosított.

Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója volt az Alumni Akadémia első vendége

Forrás: Napló-archív

Mit jelent a siker?

– Bármennyire is közhelyes, de ez valahol a személyes boldogság formájában manifesztálódik, az is siker tud lenni, ami a külvilág számára észrevehetetlen. Az elégedettség érzés is egy olyan kiteljesedést ad az embernek érzelmileg, ami után jól érzi magát az életben. Azt érzi, ennek volt, van és lesz is értelme – válaszolt arra a kérdésre, hogy számára mit jelent a siker.

Süli András azt tanácsolja a mostani végzős egyetemi hallgatóknak, soha ne gubózzanak be, mindig is járjanak nyitott szemmel, próbáljanak meg minél több dolognak a részese lenni. – Az egyetemi évek alatt is legyenek nagyon aktívak, nézzenek körül, kössenek barátságokat, kapcsolódjanak másokhoz, vegyék ki a részüket a közösségi élményekből. Amennyire a személyiségük engedi, lehetőségük szerint ne legyenek zárkózottak, egy olyan élménycsomagot építsenek fel maguknak ezekben az években, amerre utána mindig is szeretettel fognak visszaemlékezni – emelte ki.