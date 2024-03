Szász Mária, a Mézkuckó méhésze kijelentette a Hír FM debreceni magazinműsorában, hogy soha nem látott problémát okoz a külföldi méz Európában: lesodorta a magyar termelőket a piacról. Emelkednek a termelési költségek, míg a méz felvásárlási értéke a felére esett vissza.

– A hazai termék ára nem piacképes – húzta alá.

Elmondása szerint a jelenlegi, profitorientált világban nem a minőség számít, hanem az alacsony ár. A Mézkuckó célja az, hogy bebizonyítsák Magyarországon, hogy óriási a különbség a hazai és a külföldi méz között.

Nincs már tilalom: Ukrajnából is érkezhet méz

Szász Mária szerint Ukrajnából nemcsak ukrán, hanem kínai és más eredetű méz is érkezik Magyarországra. Emiatt azt javasolja, hogy ne bevásárlóközpontokban keressük a minőséget, hanem a termelőknél. Az üveg alapján egyszerű a hazai „folyékony aranyat” beazonosítani: szinte biztosan szerepel rajta a „magyar termelői méz” felirat.

– Ha valaki háznál vásárol, akkor olcsóbban hozzájut, mint bárhol máshol – emelte ki. Majd feltette a költői kérdést, hogy vajon mi lehet abban az üvegben, amit a bevásárlóközpontokban a termelői árak alatt árulnak.

Oda kell figyelni a származási helyre is, mivel már nem csak az EU-s készítmények esetében érdemes gyanakvónak lenni. Előfordulhat az is, hogy magyar termék logóval elállott árucikkeken apró betűvel szerepel, hogy „származási hely: Ukrajna és Magyarország”.

A méz sokkal egészségesebb a kristálycukorral szemben

A méhész hangsúlyozta, hogy a méz olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított, amelyek szükségesek a szervezet napi működéséhez. Hamarabb beépül, mint a cukor, és mivel erősíti az immunrendszert, megvéd minket többféle betegségtől.

A korai tavasz alapján arra következtetett a szakértő, hogy idén valószínűleg lesz még fagy. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy óriásiak veszteségek télen, és kiugró a méhpusztulás aránya is. Emellett a vírust hordozó atkák, mint kártevők ellen is egyre nehezebb védekezni. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mire érdemes számítani 2024-ben.

– Még mindig az akácméz a hazai listavezető úgy, hogy a vegyest is nagyon sokan viszik – emelte ki. Utóbbira inkább az alacsony ára miatt tértek át az emberek, ugyanakkor több virág hasznos hatóanyagát tartalmazza. Hangsúlyozta, hogy nem kell megijedni attól, ha változik a méz állaga, ugyanis ez egy természetes folyamat – így legalább biztosak lehetünk abban, hogy nem műanyag.

Milyen fajtái és jótékony hatásai léteznek még a méznek?

A repceméznek folyós állapotban barna színe van, ha pedig krémesen kristályos, akkor hófehér. Ha valakinek magas a savszintje, akkor annak kezelésére hasznos lehet. A hársméz enyhén keserű, alkalmazható hörghurutra és megfázásra is.

A debreceni méhész arról is beszámolt, hogy egy együttműködésnek köszönhetően készített már bodzamézet, de kísérletezett levendulával, csipkebogyóval, kökénnyel, áfonyával és homoktövissel is. Ezek a gyógynövények érlelődnek a mézben, így az ízük mellett a jótékony hatásuk is belekerül. Elárulta, hogy azoknak a szülőknek érdemes lehet kipróbálni a belgacsokis változatot, akiknek a gyermekei vonakodnak a méztől. Ennek a típusnak 90 százaléka akácméz, és csupán 10 százaléka étcsokoládé.

– A méz hasonlóan működik, mint a gyógytea: jótékony hatással rendelkezik a virág nektárja – húzta alá.