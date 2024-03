Az elfogástól az ítéletig címmel tartott előadást dr. Dobó Dénes médiajogi szakjogász, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője a joghallgatókból álló szövetség, az ELSA debreceni szervezetének III. Legal Talks elnevezésű eseményén.

Dobó Dénes beszélt az igazságszolgáltatás nyilvánosságáról, valamint arról, hogy az elmúlt évek során ennek kapcsán a törvényhozásban milyen változások következtek be és az ezzel párhuzamos technikai fejlődésről is szót ejtett. Mint mondta, a nyilvánosság ma már nemcsak a szigorú értelemben vett „sajtót” jelenti, hanem az okoseszközök segítségével közvetlenül elérhető közösségi felületeket is. A megváltozott médiakörnyezet, az újmédia felülírta azt, hogy a nyilvánosságot ma már nem csak a sajtó tudja tájékoztatni. Rámutatott, elég egy okostelefon és az internet segítségével a közösségi hálókon máris információkat tudunk eljuttatni az emberekhez.

Az adatvédelmi szempontoknak is meg kell felelni

Az előadáson a hallgatók betekintést nyerhettek a tárgyalótermi kép- és hangfelvétel készítés szabályozásába és a hazaitól eltérő nemzetközi gyakorlatba is a sajtónyilvánosság területén. Szó volt az elő közvetítést érintő problémákról, a sajtószóvivő rávilágított a közérdeklődésre számot tartó ügyek kezelésére, valamint arra, hogy a sajtó ezeket milyen módszerekkel tudja követni.

A tárgyalások nyilvánosságával körvonalazódhat a bíróság egyik alapértéke, a nyitottság és ezzel együtt a szervezet szolgáltató jellege. Lényeges szempont, hogy az igazságszolgáltatás a bírósághoz fordulók, továbbá a szélesebb közvélemény számára is megismerhető, érthető legyen. A nyilvánosság a 21. századra teljesen más értelmet nyert, mint volt az a korábbi évszázadokban. Az információs társadalom megjelenésével a különböző bűnügyek országos vagy adott esetben akár nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak

A szóvivő hozzátette, ennek van előnye is, mivel a hír sok emberhez el tud jutni, ezáltal többen tájékozódhatnak akár a büntetőítélkezéssel kapcsolatban, ugyanakkor számos olyan következménye is van, amely már inkább hátrányos: elég, ha csak az adatvédelmi szempontokat vesszük figyelembe.

Hangsúlyozta, a törvényszéki sajtószóvivőt az adatvédelem és a személyiségi jog védelme szempontjából kiemelten érinti a bírósági közlemény megírása, valamint a sajtómegkeresés megválaszolása. A médiával folytatott kommunikációnak a legtöbb jellegzetességét tekintve ugyanolyannak kell lennie, mint a jó ügyfél-kommunikációnak: világosan tagolt, a laikusok számára is közérthető tájékoztatás, amely megfelel az adatvédelemmel kapcsolatos mai követelményeknek.