Egy ügyvéd szerint akár szabadságvesztést is kaphat az a sofőr, akinek az utánfutójáról állványdarabok és egy alumíniumlétra is leesett menet közben a 35-ös főúton, Debrecen-Józsa és Hajdúböszörmény között. A februári esetről szombaton a Haon is beszámolt: az autós Hajdúböszörmény felé haladt a főúton, amikor – feltehetően a nem megfelelő rögzítés miatt – egyszer csak leesett utánfutójáról a rakomány egy része, amit a mögötte haladó autós csak a kormány hirtelen elrántásával tudott kikerülni.

Az esettel kapcsolatban a Tények szakértőket is megszólaltatott. A hírműsornak nyilatkozó Kőrösi Brigitta gépjármű-szakoktató elmondta, a rakomány rögzítésénél az autó légellenállásra is gondolni kell, annyira stabilnak kell ugyanis lennie a szállítmánynak, hogy az egy széllökésnél se tudjon elmozdulni. Az oktató arra is felhívta a figyelmet, hogy ennél az esetnél szemből is érkezett gépjármű, így nagyobb baleset is történhetett volna.

Atalay Borbála ügyvéd arra mutatott rá az adásban, hogy a KRESZ pontosan előírja, hogyan kell rögzíteni egy jármű rakományát. – Az elsődleges, hogy a közúti közlekedés biztonságát, valamint személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetheti a rakomány – mondta a szakember, hozzátéve: