semmiképpen ne zavarjuk a családot különböző véleményekkel, erős kijelentésekkel, rémtörténetekkel, a külső világ híreivel, történéseivel. Legyünk belátással és tisztelettel azok iránt a folyamatok iránt, amik most zajlanak a család belső életében, s fogadjuk el, hogy ez most kapacitásukat, figyelmüket, erejüket, energiájukat teljesen igénybe veszi, szükségtelen most egyéb dolgokkal nyomasztani őket.