Kiderülnek a naptárak titkai, ráadásul még egy tejúton kívüli utazáson is részt vehetnek az érdeklődők Debrecenben, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület elkövetkező programjain.

Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő, az egyesület sajtófelelőse elmondta, a Magyar Csillagászati Egyesület debreceni együttműködő partnereként hamarosan újabb előadásokkal örvendeztetik meg a csillagászat hajdúsági szerelmeseit.

Előbb február 22-én, csütörtökön 17 órától, amikor Karácsony László, Extragalaktikus csillagászat IV. címmel tart vetítéssel színesített előadást a Jerikó utca 17. szám alatti DEMKI Újkerti Közösségi Ház mozitermében. Egy héttel később, február 29-én 17 órától Zajácz György pedig a naptárak titkait ismerteti majd egy érdekes előadás keretében.

A debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület programjai számos tudományterülethez is kapcsolódnak, így a történelemhez, a földrajzhoz, a turisztikához, vagy éppen a kultúrtörténethez is. Az előadásaikat jellemzően diavetítéssel, videóval, számítógépes modellezéssel, valamint távcsöves megfigyeléssel is kiegészítik. A debreceni egyesület tagjai komplex csillagászati programokat is rendszeresen szerveznek, azokat tavasszal a bolygó együttálláshoz, ősszel pedig a Hold láthatóságához is igazítják, több eszközzel is bemutatják az égbolt érdekességeit.

Az egyesületről és programjaikról további információk a szervezet oldalán olvashatóak.