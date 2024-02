Az elmúlt évek számos sikeres együttműködését követően új témákban is folytatódik Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának nemzetközi munkája, olvasható a hbmo.hu-n. Mint írták, a 2023-ban indult új partnerségek a vármegye területfejlesztési programjában meghatározott prioritások mentén, egy-egy témára fókuszálva keresnek itthon is alkalmazható jó példákat, szakmai megoldásokat. A partnerintézmények Európa minden égtáját képviselik, széles körű szakmai együttműködést lehetővé téve. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan ezek az együttműködések is jelentős mértékben építenek a vármegyei szakmai-szakértői csoportok munkájára, tapasztalataira és ötleteire, hiszen segítségükkel azonosíthatók be azon vármegyei példák, melyek megosztanak és bemutatnak a nemzetközi színtéren – emelik ki a közleményben.

Ahogy emlékeztetnek, a projektek megvalósítása 2023-ban indult, a rövid összecsiszolódás után pedig elkezdődött a szakmai munka, melynek eredményeként minden témában új lehetőségek segíthetik a vidéki térségek fejlődését, a közösségek jólétének és jóllétének erősítését.

Hozzátették: minden témában elkezdődött a vármegyei szakértői csoportok munkája, és több nemzetközi tanulmányutat is rendeztek.

A felölelt témák között megtalálható többek között az energiahatékonyság javítása és az okosfalvak létrehozása is.