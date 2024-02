A debreceni Fidesz-KDNP-frakció közleményben reagált az LMP február 28-i, „Nem akarunk kínai rendőrőket Magyarország utcáin!” címmel meghirdetett sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Politikai pótcselekvés! Az ellenzéki pártoknak nincs jövőképük Debrecenről! Nagyjából így lehet jellemezni az LMP mai, debreceni sajtótájékoztatóján elhangzottakat. Rutz Tamás nagyobb eséllyel indulhatna el egy mesemondó versenyen, mintsem hogy választásokon mérettesse meg magát

– kezdték a közleményt.

Egyre kevesebb a bűncselekmény Debrecenben

Hozzátették: az ellenzéki pártok ismét azt a taktikát követik, hogy igyekeznek felfújni egy nem létező problémát, majd úgy próbálnak feltűnni, mint a probléma megoldói. „Ez egy politikai pótcselekvés, ami azt jelzi, hogy semmilyen konkrét elképzelésük sincs a város jövőjéről. Nagyot mondásban nem ismernek határokat. Ami viszont még kétségbeejtőbb, hogy a tényekkel sincsenek tisztában” – írták, hangsúlyozva:

Debrecen az egyik legbiztonságosabb magyar város.

„Folyamatosan csökken az itt elkövetett bűncselekmények száma, a felderítési eredményesség javul, és a debreceniek szubjektív biztonságérzete is kiváló. Felkészült, munkájukat elszántan végző, megfelelő létszámú rendőrségi állománnyal bír a város, akik a debreceniek közbizalmát is élvezik” – részletezte a frakció, amely azt is felidézte, ők bezáratták a Sámsoni úti menekülttábort, folyamatosan fejlesztik a köztéri kamerarendszert, hozzájárulnak a hatóságokba vetett bizalom megerősítéséhez, és szorosan együttműködnek a rendvédelmi szervekkel.

„És hogy mit tesz közben a baloldal? Évek óta nem szavazzák meg a város költségvetését, amely a közbiztonság garantálását is szolgálja. Összevissza beszélnek: Mándi László nem olyan régen még az egyik kínai beruházás meghiúsulása miatt aggódott, ma pedig már leállítaná az összes munkahelyteremtő vállalat építését. Az pedig, hogy most kínai rendőröket vizionálnak Debrecen utcáin, felveti a hallucináció súlyos esetét” – írták a közleményben.

Nem gondoltuk, hogy idáig süllyednek, de a valóságtól teljesen elrugaszkodott, a város ügyeivel tisztában nem lévő baloldali politikusoknak üzenjük, hogy nemhogy kínai, de német, amerikai, sőt svájci rendőrök sem most, sem a jövőben nem fognak Debrecen utcáin járőrözni

– tették hozzá végezetül.