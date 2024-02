A ma embere is vágyik arra, hogy ha megreked az életútján, fordulhasson valakihez, aki tanácsot ad neki, merre induljon tovább. Sokan választják a pszichológust, ugyanakkor vannak, akik a vallás vagy a spiritualizmus irányába mozdulnak el, vagy éppen lélekgyógyászokhoz, lélektisztítókhoz fordulnak. Igazából sem a pszichológus, sem a lélektisztító nem mondja meg, mi a helyes lépés, hogyan tovább pontosan, a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Mégis segítenek abban valamilyen módszerrel, hogy önmagával tisztába jöjjön az ember, megismerje a belső motivációit, kapcsolatba kerüljön a belső lényével. Hogy legyőzze azokat a traumákat és blokkokat, amelyek megakadályozzák abban, hogy harmóniába kerüljön a világgal, és kiegyensúlyozott kapcsolatot élhessen meg önmagával, önmagában.

De mit is jelent a lélek megtisztítása?

Debrecenben született, és azóta is itt él a lélektisztító hölgy, aki eligazított minket, mit is csinál ő pontosan, és mit jelent az, hogy a lélek megrekedhet egy bizonyos életszakaszban, ami aztán meggátolja az egyén kiteljesedését, de beavatott minket a gyógyításának a rejtelmeibe is. Nevezzük őt egyszerűen Máriának.

Az ember élete során számos traumát él át, érzelmi sérüléseket „szed magára”, sőt, még a szüleiét is hajlamos tovább vinni. Ezekből olyan lelki blokkok, fóbiák, félelmek, gátlások jönnek létre, amelyek felhalmozódva akár meg is betegíthetik az egyént, nemcsak lelki, de sokszor testi síkon is. Még ennél is durvább, amikor ártó lelkek vagy szellemek telepszenek rá

– kezdte Mária.

A hétköznapi ember számára láthatatlanok ezek az entitások, de a jelenlétük hatását érzi az ember, és nem jó értelemben, tudjuk meg tőle.

– Ezt úgy kell elképzelni, hogy az itt rekedt halott lelkek azért „ülnek rá” az élőkre, mert energiát szívnak el tőlük, szükségük van rájuk a további „létezésükhöz”. Nehéz ezt elmagyarázni is, megérteni is, de az idő, mint olyan, nem létezik, egy végtelen folyam, mi azonban csak a jelent, a mostot vagyunk képesek megélni. Ráadásul halott szellemek mellett élők lelke is rákapcsolódhat az emberekre, és hátráltathatja őket a mindennapjaikban, az előrehaladásukban. Ez átok, rontás formájában is realizálódhat, amit mi lélektisztítóként semlegesíteni tudunk, megszabadítjuk, aki felkeres minket, az efféle terheltségtől – folytatta a lélekgyógyító.

A numerológia is a lélek gyógyítását szolgálja

Persze vannak olyanok, akik nemcsak a lélektisztítást, de magát a lélek létezését is tagadják, egyedül a materiális, látható világban hisznek.

– Attól még, hogy valamit nem tudunk felfogni, érzékelni, az még ott van, nagyon is valóságosan létező. A német juhászkutya például nagyon okos állat, mégsem fog soha egyenleteket megoldani, nem lesz képes rá, meghaladja az értelmét. Így viszonyul az átlagember a szellemvilághoz, a láthatatlan, kiismerhetetlen dolgokhoz, ennyit „lát” meg belőle.

Valamilyen szinten ide tartozik az asztrológia is, amit ma már kicsit másként szemlélek én is, komplexebben, mint korábban, de azt állítom, hogy a bolygók, az égitestek hatással vannak az életünkre, a cselekedeteinkre, felerősíthetnek, de le is gyengíthetnek bármit, legyen az negatív vagy pozitív dolog. Ha az egyén megismeri, neki miben áll az ereje, fel tudja azt használni jól, és kivédheti vele a rosszat.

– Lélekgyógyászként az is a feladatom, hogy a számok segítségével megtisztítsam az egyént a külső negatív energiáktól, entitásoktól. Angyali segítséget is kérek a munkámhoz, egyfajta csatornaként működöm e világ és a többi szféra között, olyasmiket látok és érzékelek, amiket az átlagember nem. Ez egy olyan képesség, amit nem kér senki, hanem kapja a születésével. Ugyanakkor folyamatosan változom, fejlődöm én is, ami a tisztító technikákat illeti, azokban is – magyarázta Mária.

– A lelki blokkok, a rögzült negatív érzelmek és hatások feloldása mellett megerősítem az egyént, egyfajta önismeretre is szert tehet itt nálam, aki a lélektisztítást igénybe veszi, és arra is lehetőséget kap, hogy a rossz sémákat elhagyja. Az ember így megtalálhatja önmagát, és kibontakoztathatja azokat a képességeit, amelyeknek a megélésére, beteljesítésére született ide eredendően. Ezekben segítenek azok a technikák, amelyeket nálam megtanulhat, aztán pedig otthon is alkalmazhatja őket bárki kellő körültekintéssel, ahogy én itt megmutatom neki. Persze a hatékonyság személyenként eltérő lehet, nem mindenki áll ugyanazon a szinten, vagy nem ugyanolyan mélyen sérült, így általában több alkalomra is szükség van, hogy a gyógyítás teljes legyen, de nem tart hónapokig vagy évekig, mint az egy pszichoterápiánál megszokott.

Felülírhatjuk a negatív gondolkodási mintáinkat, szokásainkat, bár azt nem állítom, hogy egyszerűen. Közösen a személlyel eltávolítjuk a hamis információkat a testéből, az aurájából és a gondolataiból

– tudatta.

Lehűl a szoba

Vannak, akik a numerológiát, a számmisztikát áltudománynak, sarlatánságnak tartják...

– Én viszont állítom, hogy a számok soha nem hazudnak, és ki lehet olvasni belőlük nemcsak a sorsfeladatunkat, de a belső motivációinkat, az erősségeinket és a gyengéinket is. De azt is megmutatják, hogyan legyünk úrrá rajtuk, és mozdítsuk a jó irányba az életünket. Ahogy ezt megtehetjük, sajnos el is szabotálhatjuk a sikert, a mai világban inkább erre látok sok példát az egyes embereknél. Az angyali világ képviselői, az arkangyalok és a többiek segíteni akarnak minket, de az átlagember nemcsak nem hallja meg az üzenetüket, ellen is áll neki a racionalitásba vetett hite, szkepszise miatt – osztotta meg tapasztalatait a lélektisztító.

Kérdésünkre, hogy hogyan kell elképzelni az angyali segítséget a gyakorlatban, azt válaszolta Mária, hogy a térben, ahol a kezelést végzi, olyankor szinte tapintani lehet a hideget, a levegő lehűl. Minél több lény jelenik meg segíteni a szellemvilágból az ő kérésére, annál inkább érezni a dermesztő hideget.

A kezelés után pedig egyfajta meleg zsibbadás, fény járja át az egyént, akin segített. Akik eddig hozzá fordultak, mind pozitív változásokról számoltak be a személyes fejlődésükben, a munkájukban, és az életük egyéb területein is.