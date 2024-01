Civilizált világunkban életünk problémái mögött manapság materiális gyökereket látunk. Hibáztatjuk a frontot fáradtság esetén, a hormonokat, ha dühösek leszünk és a huzatot, ha valami lepottyan a komódról. Az emberi agy minden történésre választ keres, ezért főként tudományosan elfogadott indokot keresünk.

Léteznek azonban sokkal finomabb rétegei a létezésnek, melyekről a legtöbb embernek nincs tudomása. Marika és Janó, vagy ahogy a legtöbben ismerik őket, a Szellemvadászok saját bevallásuk szerint képességeiknek köszönhetően járatosak ezekben a világokban, és ha bármilyen paranormális jelenség felbukkan, az emberek felkeresik őket.

Minden, ami bennünk és rajtunk kívül van, energiából áll. Parapszichológusok lévén az energiákkal foglalkozunk: emberek, ház, lakókörnyezet tisztításával. Ez lehet átok, rontás, rossz kívánság, negatív kötések, illetve ha egy csakra vagy meridián rosszul működik, azt megtisztítjuk, így az életterületek megváltoznak, kisimulnak. Ezek többnyire szabad szemmel nem látható dolgok, azonban kellemetlen érzéssel járnak, és nyomot hagynak a térben is

– magyarázta a Haonnak Marika.

Hogyan keletkeznek a negatív átjárók?

Kifejtette, a házakban is számos kéretlen jelenség fordul elő. Ha valaki új helyre költözik, és valamiért nem érzi jól magát, gyaníthatóan valamilyen energetikai ok áll a háttérben. Léteznek úgynevezett negatív átjárók, itt hideget érezhet, kopogást tapasztalhat az illető, de utalhatnak a jelek démoni jelenlétre is, amely már fizikailag is bántalmazni próbál.

– Előfordul, hogy mindössze egy közeli hozzátartozóról van szó, aki egy pozitív üzenetet akar átadni, de általában negatív szándékúak. Ezeket megszüntetjük. Az emberekben sokféle negatív energia előfordul, főként az utóbbi időkben: a félelem által generált energiák ott vannak a kollektív tudatban is. Ezáltal csatlakozunk a negatív egregorokhoz, a csoporttudathoz – folytatta.

Marika szerint ezek a negatív átjárók keletkezhetnek amiatt is, mert a lakott területek már egy eleve negatív kisugárzású helyre – például temetőre – épültek, de okozhatja folyamatos emberi tevékenység is: a kábítószer-használat, a negatív gondolatok néhány év leforgása alatt megnyitnak egy átjárót. Ezen keresztül a negatív szándékú lények könnyedén közlekedhetnek, megkeserítve a saját és családunk életét.

Teremtő gondolatok

– Maga az emberi gondolkodás hatással van a környezetre. Léteznek gondolati lények, amelyeket mi magunk teremtünk meg. Ha valakinek nincs önbizalma, veszekedésre hajlamos, káromkodik vagy épp negatívan áll az emberekhez és önmagához is, akkor előbb-utóbb ezek a gondolati lények megjelennek a saját terünkben is. Amennyiben elegendő negatív gondolatok gyűlnek össze, az elementálok elementárokká növik ki magukat, ami akár saját tudattal is rendelkezhet, és befolyásolja az embereket – fejtette ki, hozzátéve, ez előfordulhat különböző függőségek vagy skizofrénia következtében is, vagy ha egész egyszerűen mágusok segítségével valakire ráküldik.

A folyamat úgy zajlik, hogy a negatív energia folyamatosan lerakódik az embert körbevevő auramező különböző rétegeibe, amely lassan lefolyik a fizikai test felé, és betegség formájában megnyilvánul. Tehát minden esetben teremtett lényről beszélhetünk.

Mindenféle technikai berendezés a rendelkezésükre áll

Nemcsak érezhetők, hanem láthatók is a negatív energiák

Marika párja, Janó látó. Ő vizuálisan is érzékeli ezeket a démoni jelenségeket. Általában egy sötét energiaként, az ember mögött álló, kalapos lényként azonosítja.

A Szellemvadászok azonban nem csupán saját érzékeikre hagyatkoznak, Magyarországon egyedülálló módon komoly műszerparkkal rendelkeznek. A segédeszközöknek köszönhetően a szkeptikusok számára is láthatóvá tudják tenni a lényeket és a szellemeket, sokan ugyanis egy egyszerű bemondás alapján nem biztos, hogy hinnének nekik:

Amikor kimegyünk egy házhoz, a lakók megmutatják a problémás helyet: hol éreznek hideget, hol esett le egy váza. A kérdéses helyiséget felmérjük a rendelkezésre álló pontos műszerekkel, lézerekkel, infra- és hőkamerával. Ehhez a létező összes, szellemvadászathoz szükséges eszköz rendelkezésünkre áll. Ezekkel beazonosítjuk az entitásokat, így láthatóvá tudjuk tenni őket a monitoron. Parapszichológusok lévén, képesek vagyunk a lényeket átsegíteni vagy eltávolítani, amennyiben nem oda valók

– magyarázta Janó.

Hozzátette, szinte minden alkalommal kapnak pozitív visszajelzést. Sőt, kérni is szokták az ügyfelektől, hogy mondják el a tapasztalataikat. Így megbizonyosodhatnak arról, hogy azonnal vagy mindössze pár nappal később szűnt meg az anomália.

Gyakran az elhunyt családtagok próbálnak kapcsolatot létesíteni

Elhunyt családtagok üzennek

Janótól megtudtuk, előfordul, hogy egy házban elhunyt egy hozzátartozó, akivel kapcsolatba lépnek, és tolmácsolják a mondanivalóját. Az odaátról származó üzeneteket szimbólumok vagy egyéb képek formájában látja:

– Nekem általában ezek semmit nem jelentenek, de amikor továbbadom az információt a hozzátartozónak, számukra jelentőséggel bír. Gyakran mondják: „ó, ő tényleg azt szerette” vagy „tényleg azon a helyen szeretett lenni” – mondta.

Példaként említette, előfordult, hogy egy elhunyt hozzátartozótól tudomást szereztek annak kedvenc órájáról, ami a szekrény tetején volt egy dobozban, a végül valóban a jelzett helyen találtak meg azt. Ezek a visszajelzések megerősítik őket abban, hogy tényleg jó, amit csinálnak.

Egyre több gyermek ébredezik

Kitértünk arra is, mi az, ami mostanában folyamatos problémát okoz az emberek körében:

Az új generációs kisgyermekek, akik még beszélni sem tudnak, ezeket az energiákat érzékelik. Nagyon sok megkeresésünk van azzal kapcsolatban, hogy a gyerek nem tud aludni, egy pontot néz. De ugyanez a háziállatok esetében is igaz: meg vannak őrülve és a lakás egy sarkára szegezik a tekintetüket

– árulta el Marika. Megjegyezte, számos videót kapnak, amelyben az látszik, hogy a gyerek beszél valakihez, játszik valakivel a levegőben.

Megjegyezte, ez egyrészt annak köszönhető, hogy az energiák is erőteljesebbek lettek, de az elmúlt pár évben született gyerekek látnak és hallanak, ők már feladattal érkeztek. Általánosan igaz egyébként, hogy a gyermekek 6-7 éves korukig érzékelik az energiákat, egészen addig, amíg a harmadik szemük nem záródik be.

– Szintén előfordul, hogy baleseteknél, gyilkosságnál vagy öngyilkosságnál a lélek szinte kiszakad a testből. Nem is tudja, hogy meghalt, és csak kóborol. Ragaszkodik a helyhez, egy tárgyhoz vagy személyhez – mutatott rá.

Minden a helyén a zeleméri templomromnál, jöhetnek a kísértetek!

Szellemjárta helyek, legendák, történelmi lenyomatok

Habár sok mindent láttak már, számos alkalommal átéltek már megdöbbentő eseteket is:

– Volt olyan, hogy a kamerán keresztül megjelent az 5-6 méterre álló lélek, aztán a tablet kijelzője szerint egyszer csak két méterre volt, aztán azt éreztem, mintha átmenne a testemen valami. Ez a klasszikus jelenség, mint a filmekben, mely hidegérzettel, libabőrrel párosul – emlékezett vissza Janó.

Ugyanígy a Fekete-kastélynál történt vele egy hátborzongató esemény: éppen egy peremen állt az erkélyen, és azt érezte, hogy valaki két kézzel meglökte hátulról. Úgy véli, ezek legtöbbször nem fizikai, hanem energetikai támadások.

Marika számára sem ismeretlenek a vérfagyasztó helyzetek. Néhány évvel ezelőtt a zeleméri templomromnál éltek át egy félelmetes pillanatot. A náluk lévő műszerekkel rögzítették, ahogy egy szellemszerű entitás karóval vagy lándzsával a kezében bökdösni kezdte őt.

A legenda szerint ugyanis a középkorban a templom mellett állt egy vár, melyben egy jómódú rácz élt lányával, Mariczával. Egy gazdag vezér beleszeretett a leányba, és szerelmet vallott neki a vár bástyaszerű csúcsán. Maricza visszautasította a vonzalmát, ezért a férfi haragja gerjedt, és rátámadt. Hogy megőrizze érintetlenségét, a lány inkább a halált választotta, ezért leugrott a hegyes karókkal megrakott árokba, magával rántva támadóját is. Marica szörnyethalt, a vezér azonban csak a lábát törte el, ezért az apa karóba húzatta őt, és elevenen elégettette, másnap pedig az egész várat leromboltatta. A monda szerint Marica halálának évfordulóján éveken keresztül két magas, fehér árny jelent meg a zeleméri templomtoronynál.

Keresik a kapcsolódási pontokat a lelkek

Megesett, hogy Marika felbőszített egy boszorkányt. Néhány hónappal ezelőtt Salgó váránál, a Boszorkánykőnél jártak, ahol próbáltak kapcsolatba lépni egy szellemmel, és egy hangfordító berendezéssel tolmácsolni a mondandóját. Erről is készítettek videófelvételt, amelyen látható, hogy a megfigyelő monitoron megjelenik a rém a három méterre lévő transzkommunikációs eszköz mellett, aztán egyszer csak eltűnik, majd felborítja azt.

Marika elmeséli, az utóbbi időkben népszerű élő bejelentkezésük a TikTokon, ahol személyes üzeneteket adnak át a nézők számára azok elhunyt szeretteitől.

– Persze lehetne mondani, hogy mindez véletlen, és a kétezer néző közül valakire éppen ráillik, ám gyakran konkrét üzenetekből ismer magára. Az átányi kőkoporsónál történt, hogy egy hölgy nézőnknek szólt egy üzenet az édesanyjától, aki – mint kiderült – autóbalesetben hunyt el, és épp a szomszéd sírba temették – tette hozzá Janó.

Elmondták, ha egy konkrét helyre mennek, a lelkek már tudnak róla, és előre felkészülnek, hiszen olyan embereket keresnek, akik képesek átadni az üzeneteket. Gyakran megesik, hogy eleve olyan helyszínt látogatnak meg, ahol előzőleg meghalt valaki.

A tablet kijelzője pálcikaemberként rajzolja ki az éteri létezőt

Debreceni helyek, negatív energiák

Jártak a debreceni csata helyszínén a Kokasló-halomnál is, az orosz hadifogoly-temetőnél az elesett katonák is megjelentek, miközben az orosz himnuszt játszották le nekik. Számos alkalommal zártak be átjárót a Fényesudvar környékén, itt volt ugyanis egykor a Dobozi-temető, mára azonban lakótelepként szolgál, és csak az Ótemető utca neve őrzi emlékét. És persze néhány kósza szellem.

Mindenhol van egyébként aktivitás, de főként emberekhez köthető. Ahol sokan megfordulnak, ott rengeteg a negatív átjáró és az energialenyomatok. Ilyenek például a bevásárlóközpontok, ezeken a helyeken lehet is érezni, hogy nyomasztó a légkör, valamint ide tartoznak a kórházak is, vagy épp a börtön és a katonaság. De épp a Kishatár utcai áruház parkolója is, mivel ott rengeteg vízér és földsugárzás található. Ezeket a műszerekkel is ki tudjuk mutatni

– fejtette ki Marika.

A paranormális nyomozók leginkább nyitott helyekre tudnak menni, várakba, kunhalmokhoz, mivel a legtöbb helyszín engedélyköteles. Marika sajnálatát fejezte ki, hogy Magyarországon a szellemvadászat nincs elfogadva. Ezzel szemben külföldön nagyobb általánosságban elfogadott a médiumok tevékenysége. Gyakran nehézségbe ütköznek a különböző engedélyek kapcsán, többször elutasították már kérelmüket, hogy különböző kastélyokat vizsgáljanak. Míg más országokban hívják a parapszichológusokat, itthon meg van kötve a kezük.