Egy magánalapítvány is segíti a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, hátrányos helyzetű hallgatókat a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. A Debreceni Tálentumok Alapítványt egy vállalkozó hozta létre, aki két diplomáját is itt szerezte korábban és úgy érzi, sokat köszönhet az intézménynek. A legfrissebb pályázati kiírásra február 23-ig lehet jelentkezni – számolt be az egyetemi hírportál.

A Debreceni Tálentumok Alapítványt a Debrecenben élő Varga Ferenc alapította tavaly, aki előbb gazdasági szervező szakmérnöki szakon végzett a Műszaki Kar jogelődjén, majd két éve, 64 évesen ugyanitt a coach képzést is befejezte. (Első diplomáját a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, a mai Pécsi Tudományegyetemen szerezte 1978-ban villamosmérnök szakon.)

Elmondta: az alapítvány legfontosabb célja segítséget nyújtani olyan, a debreceni Műszaki Karra járó nappalis hallgatóknak, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, vagy fogyatékosok, vagy rossz az egészségi állapotuk, mégis kiemelkedő a tanulmányi eredményük. Ezt elsősorban egyszeri vagy rendszeres ösztöndíjak folyósításával érik el, de segíteni tudnak egyebek mellett a szakdolgozati téma kiválasztásában, illetve nyári gyakorlati lehetőség biztosításában is.

Ugyan már nyugdíjas vagyok, de két saját műszaki cégemben még mindig dolgozom. Nincsenek anyagi gondjaim. Mivel a Jóisten ennyit adott nekem, a Debreceni Tálentumok Alapítványon keresztül szeretnék visszaadni valamennyit azoknak a tehetséges fiataloknak, akik hozzám hasonlóan hátrányos helyzetből indulnak

– magyarázta motivációját a hirek.unideb.hu-nak Varga Ferenc.

A Debreceni Tálentumok Alapítvány 2023 szeptembere óta öt műszaki karos hallgatót segített. Három fiatalnak öt hónapig járó, havi ötvenezer forintos támogatást ítéltek oda, ezen kívül szétosztottak még három, ugyancsak felajánlásokból származó, tanulást segítő laptopot, egy nyomtatót és egy kerékpárt is.

A Debreceni Tálentumok Alapítvány felhívására február 23-ig, az alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a Műszaki Kar hallgatói.