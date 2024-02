Az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatása szerint kivételes esetben azonban mégis előfordulhat, hogy a saját ingatlan megfigyelése nem elegendő a hatékony védelemhez, és bizonyos egyedi esetekben a környező területekre is szükség lehet kiterjeszteni a kamerás megfigyelést. Ebben az esetben a kamerát üzemeltető személynek, mint adatkezelőnek szükséges fizikai és technikai megoldásokhoz, például a nem releváns területek kitakarásához vagy kikockázásához folyamodnia. Ha a kamera nemcsak képet, hanem hangot is rögzít, további intézkedések megtétele szükséges annak érdekében, hogy a háztartási kivétel kategóriájába tartozzon az adatkezelés. Mivel az ember hangja önmagában is személyes adatnak minősül, így a kamerák saját ingatlanon történő elhelyezése érdekében arra is figyelemmel kell lenni, hogy a kamera ne rögzítse a szomszéd vagy az ingatlan előtti közterületen tartózkodó, illetve elhaladó emberek hangját, ellenkező esetben már a GDPR hatálya alá kerül az adatkezelő, és a hangrögzítés szükségességét (is) érdekmérlegelési tesztben kell igazolni