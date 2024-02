A rákkal való megküzdés kerül a középpontba február 23-án és 24-én Debrecenben; onkopszichológiai kongresszusnak ad otthont a Debreceni Egyetem Onkológiai Klinikája. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság és a Debreceni Egyetem Klinikai Onkológiai Központ kétnapos rendezvényére a szép számmal érkeztek szakemberek az ország különböző részeiről. A pénteki megnyitón dr. Suba László, az Országos Kórházi Főigazgatóság területi vezetője elmondta, fontos, hogy a szakmai közösség tagjai időről időre tapasztalatot cseréljenek.

A releváns és friss szakmai információk megosztása nem csak a kollégák fejlődését, hanem a betegek javát is szolgálják

– szögezte le.

A szervezők a témákat blokkokba sorolták, a kongresszus két napja alatt az előadók többek között olyan területeket érintenek majd, mint a betegellátás, az egészségtudatosság, de a kommunikációs gátakról és a tévhitekről, valamint a hospiceról is hallhatnak előadásokat az érdeklődők.

A szakma feladata, hogy támogassa a betegséggel való megküzdést, a feldolgozás folyamatát, és az elkerülhetetlen elfogadását. Fontos, hogy jobb minőségben, könnyeben menjen keresztül azon a folyamaton a beteg, amin egyébként is keresztül kell mennie

– fogalmazott Suba László.

Az onkopszichológia fejlődő terület

Dr. Árkosy Péter, az onkológiai klinika igazgatója rámutatott, az új gyógyszereknek és technológiáknak köszönhetően a rák egyre inkább egy krónikus betegséggé válik.

Az onkopszichológia egy fejlődő terület, de kiemelten fontos, hogy megfelelőképpen tudjuk kezelni a beteget. Mára már teljesen beépült az ellátásba mind gyakorlati, mind elméleti szempontból. Alkalmazása esetén segít a pácienseknek elviselhetővé tenni a betegséggel járó, borzasztóan nehéz élethelyzeteket

– vélekedett az igazgató.

Mint mondta, a rákos megbetegedések jellegéből eredően nagyon fontos a betegekkel a gyógyulás utáni kapcsolattartás is, ez akár évtizedeket is felölelhet.

Aki daganatos beteg, annak sosem engedjük el a kezét. A betegség bármikor visszatérhet, így az első öt évben három havonta, majd fél évente, később pedig évente visszahívjuk korábbi betegeinket kontrollvizsgálatokra.

– hangsúlyozta az intézményvezető.

Azt is tudatta, a depresszió, a szorongás, valamint más pszichés tünetek is nagyon megnehezítik az orvos-beteg kapcsolat hatékony működését, így jelentős terhet vesz le az ellátórendszer válláról, ha az onkopszichológiai ellátás jól működik. Rámutatott, a munkacsoport tagjai minden szakmai segítséget biztosítanak ahhoz, hogy a gyógyulás után a beteg élete mihamarabb visszatérhessen a korábbi, jól megszokott kerékvágásba.

Segítség a családnak is

A szakmai előadások sorozatát az onkopszichologiai ellátás sajátságairól dr. Mailáth Mónika, az Onkológiai Klinika pszichiátriai szakorvosa nyitotta meg. Elmondta, ahogyan a betegek megismerkedtek ezzel az ellátási formával, egyre többen éltek vele, a szakmai stáb is ennek megfelelően bővült az évek alatt. Tudatta, rezidens pszichológusok is foglalkoznak a területtel, valamint együttműködnek a hospice és a sugárterápia pszichológusával, de önkéntes szakemberek is csatlakoztak időről időre a szakmai kötelékhez.

A pszichés tünetek nem csak a betegnek, de a családtagok számára is jelentős terhet jelenthetnek

– szögezte le a szakorvos.

Mailáth Mónika elmondta, egyes esetekben hiába találnak rá a betegségre olyan kezdeti stádiumban, amikor az még gyógyítható, mégis olyan mentális terhet ró a páciensre, amely jelentősen ront az életminőségén. Hangsúlyozta, ezért sem szabad alábecsülni az alacsony intenzitású intervenciók és az edukációk szerepét sem.

– Az onkológiában a tudás az hatalom. Ha a beteg tudja, mit várhat a kezeléstől, az mindent megváltoztathat. A kérdezés lehetőségét megadva a betegek sokkal inkább egyenrangú partnernek érezhetik magukat – vélekedett.

Mint elhangzott, azért is fontos egy egészséges egyensúlyt megtalálnia a pácienseknek, mert a daganatos betegek körülbelül 40-50 százaléka kimeríti valamilyen pszichiátriai zavar kritériumait; legtöbbször hangulatzavar, de e mellett még szorongásos zavarok is előfordulnak.

A szakorvos hangsúlyozta, ezért is kiemelten fontos az edukáció és a segítségnyújtás. Elmondta, a betegek gyógyulását speciális tematikájú programokkal és csoportokkal is segítik munkatársai.