– Önkormányzatunk nagyon sok pályázatot nyújtott be, azokat a kormány támogatásra méltónak ítélte. Szem előtt tartva az itt élők igényeit, ezzel együtt megtartva településünk kertvárosias jellegét, egy jól átgondolt stratégia szerint fejlesztjük Nyíracsádot. Ehhez nagyban hozzájárul Debrecen, valamint két város, Vámospércs és Nyíradony közelsége. Szerencsés természeti adottságunk a Nyíracsádot szinte körbeölelő Gúthi-erdő, ami jó levegőjével, gyógynövényeivel, vadállományával, a természetjárás adta lehetőségeivel csábítólag hat – ezekkel a mondatokkal kezdte Nagy János, Nyíracsád polgármestere a Cívishír olvasóinak tájékoztatását települése beruházásairól.

Együtt a múlt, a jelen és a jövő

Fejleszteni természetesen Nyíracsádon is leginkább pályázati támogatásokból tudnak. Ezek között a Magyar falu program az egyik legjelentősebb, hiszen ebben szabadabban gondolkodhatnak, hogy mire nyújtsanak be pályázatot. Szem előtt tartják azt is, hogy ne csak az itt élőkkel, és a majdan itt megszülető gyermekek jövőjével foglalkozzanak, hanem azokról se feledkezzenek meg, akik lerakták településük alapjait, megőrizték számukra úgy, ahogyan azt ők átvehették.

Ennek megfelelően rendbe tették a falu temetőjét, felújították a ravatalozót.

A vármegye többi településéhez hasonlóan Nyíracsádon is kiemelkedő jelentőségű az utak rendbetétele. A polgármester elmondta, hogy még Tasó Lászlónak, a térség országgyűlési képviselőjének államtitkári időszakában újult meg a falun átmenő út. Ez azért volt fontos, mert gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést Debrecenbe, továbbá a szomszédos helységekbe. Az utak felújításában a települési önkormányzat élt a Belügyminisztérium pályázataival, és rendbe tették a belterületi utakat. Így újult meg az Erdélyi utca.

A Rákóczi utca végét, valamint az Arany János utca egy részét is felújítják, készülnek a kiviteli tervek, tavasszal kezdhetik az aszfaltozást.

Nagy János kijelentette, hogy

egy-két zug kivételével Nyíracsádon már nincs földút, a rossz állapotban lévő útszakaszok felújításának, valamint a még rövid földutas részek aszfaltozásának támogatására már beadták a pályázatot.

A kátyúzásokat, útjavításokat önerőből végzik. A belterületi utak úgymond rendben vannak. Van néhány, például a Zrínyi utca, amit nagyon fel kellene újítani, továbbá kerékpárutakat és járdákat építeni; ezekre még keresik a pályázati lehetőségeket. Jelenleg a külterületi utak megújításának második ütemét végzik. Első körben három utat aszfaltoztak le. Itt nyilván a pályázati feltételeknek meg kellett felelni, tehát vállalkozásokhoz, feldolgozó üzemekhez vezetnek most már aszfaltozott utak. Ez egyébként a vállalkozók felé egy régi nagy tartozása volt a falu mindenkori vezetőinek, hogy érezzék a megbecsültségüket.

Nyíracsádnak több külterületi lakott része is van, a külterületi utak építésének második ütemében négy utcát aszfaltoznak le, például a Zrínyi utca végét.

Munkahelyek, jó buszközlekedés

Az erdővel körülvett Nyíracsád természetesen nemcsak az ott élőknek kedves, hanem vonzza a turistákat is. A település határában van a vármegye legrégebbi használatban lévő Árpád-kori műemléktemploma. A természetjárók sem hiába látogatnak el a faluba, a falu környékére. És persze kezdik felfedezni maguknak a nyugalmas, vidéki életre vágyók is Nyíracsádot. Ehhez hozzájárul a rendezett településkép is. Az eladásra meghirdetett lakások két-három napon, de maximum egy héten belül új gazdára lelnek.

És a már említetteken kívül mit kapnak az ideköltözők? Lényegében ugyanazt, amit egy városban.

Például bölcsődéje is van a falunak, és abban hat új munkahelyet tudtak teremteni. Igény van a kisgyermekek elhelyezésére, hiszen a helyi vállalkozások révén munkahely bőven akad Nyíracsádon, de a jó buszközlekedés miatt a városokban is biztonságosan és gyorsan eljuthatnak. A nyáron adták át a teljesen felújított és a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt fogorvosi rendelőt. Ugyancsak pályázati támogatásból készült el az óvoda játszóudvara.