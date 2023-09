Befejeződött a nyírségi településen az a több éves projekt, melynek eredményeként kívül-belül megújult, európai színvonalú fogorvosi rendelővel gazdagodott a község. A Magyar Falu Program keretében összesen 33 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatás segítségével valósult meg a rendelő épületének külső-belső felújítása, energetikai és gépészeti korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése, a teljes bútorzat cseréje, valamint egy új, modern fogorvosi szék, és több, nélkülözhetetlen fogászati eszköz beszerzésére, cseréjére is sor került.

Fontos a szolgáltatások fejlesztése

Az ünnepélyes átadásra szeptember 7-én került sor, ahol dr. Nagy János polgármester ismertette a Réz János helyi vállalkozó által vezetett kivitelezés menetét. A polgármester elmondta, hogy a pályázati támogatás mellett az önkormányzat saját költségvetéséből 2,8 millió forinttal járult hozzá a rendelő bútorzatának cseréjéhez, valamint az új eszközök tárolására alkalmas szekrények beépítéséhez. Az átadó ünnepségen dr. Kövér József fogorvos, aki szakmai segítségével és támogatásával kísérte végig a beruházás menetét, is köszönetet mondott a megújult rendelőért. Ezt követően Tasó László országgyűlési képviselő beszélt a megjelenteknek a Magyar Falu Program által kiírt pályázatok célirányosságáról. Arról, hogy ez a program milyen hatékonyan képes támogatni azokat a beruházásokat, melyekre az egyes településeknek a leginkább szüksége van.

– Mindig öröm, ha egy új beruházás sikeresen befejeződik. Külön öröm, ha ebben helyi vállalkozók vesznek részt, hiszen a kormányzat is azt az elvet vallja, hogy a kivitelezők lehetőség szerint helyből, de legalább a térségből, a vármegyéből kerüljenek ki, mert akkor érezhetjük igazán magunkénak azt, amivel fejlődik egy település. Nagyon fontos, hogy minden közösségnek legyen tartása, összetartása, amihez a minőségi szolgáltatások nagy mértékben hozzájárulnak. Minél több minden elérhető egy településen, annál sokrétűbb lehet a szolgáltatások fajtája, minősége, ami természetesen nagy mértékben függ a községek, városok helyi adottságaitól is. Egy azonban biztos, hogy minden település értékes valamiért, valamiben kiemelkedik a többi közül. Ezt a fajta különlegességet kell minden közösségnek megőrizni, mert ez biztonságot jelent az itt élő emberek számára – hangsúlyozta a képviselő.

Papi áldás és bejárás

A köszöntőket követően az egyházak képviselői megáldották az épületet, majd Tasó László országgyűlési képviselő, dr. Nagy János polgármester, dr. Kövér József fogorvos és Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke átvágta az ünnepélyes átadást jelképező nemzeti színű szalagot. Ezt követően a vendégek megtekinthették a megújult fogorvosi rendelőt, a bátrabbak ki is próbálhatták a kényelmesen megnyugtató új berendezéseket, így a fogorvosi széket is. A rendelőben dr. Kövér József kalauzolta a vendégeket és tartott szakmai ismertetőt is.