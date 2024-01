Halász D. János köszöntőjével vette kezdetét a napokban a DEMKI-ben az a könyvbemutató, amelyen a „Titkot rejt az erdő” és „Velünk élő természet gyerekszemmel” természetvédelmi pályázatra beérkezett verseket, meséket, novellákat, fotókat bemutató könyv ismertetésére került sor. A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület Marincsák Ibolya vezetése alatt az utóbbi években - az idén 8. alkalommal - meghirdetett pályázatára most is szép számmal jelentkeztek magyarországi és határon túli általános és középiskolások, akiknek a száma idén már természetfotósokkal is gazdagodott. Az ő műveikből készült az a szép és tartalmas kötet, melynek bemutatóján a közreműködő 3 művész: Kovács Bálint (klarinét), Oláh Anita (hárfa), Soós Judit (ének) mellett néhány díjazott - Udvardy Regina, Mónus Dóra, Kovács Boglárka, Bajnóczki Bence, Vincze Zsófia - produkciója is színesítette a műsort.