A hosszú, hideg januári napokra jellemző letargikus hangulatot mi mással is lehetne feldobni, mint kreatív, kézműves élményekkel? Januárban lehetőség nyílik Debrecenben arra, hogy ezen energiáinkat alkotásba fojtsuk, vagy ha már elkészültek a remekművek, további hagyományos vagy dizájner darabokkal, házi kézműves termékekkel, finomságokkal vigyünk színt és egy kis vidámságot a mindennapokba. Jnauár 13-án (szombaton) a CSAK Design vásáron ezúttal is különféle dizájner alkotások közül lehet válogatni, vásárolni, de természetesen lesz lehetőség workshopokon is részt venni az egyes kiállítók standjánál a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban (Bem tér 19/D).