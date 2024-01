2024-ben is folytatódik az Egyháztáji vásár, ami idén is minden hónap harmadik szombatján várja a házi, kézműves termékek kedvelőit. Az év első vásárán ezúttal is jelen lesz sok helyi és környékbeli termelő, vásárolható lesz többek között friss zöldség és gyümölcs, mangalica- és bivalyhúsból termékek, mézek, sajtok, savanyúságok, de nem marad el a frissen készült slambuc, a forró tea, a könyv csere-bere pont és az adomány stand sem.

Időpont: 2024. január 20. – szombat – 08:00-11:30

Helyszín: Nagytemplomi Gyülekezeti Központ belső udvar (Leány u. 2.)