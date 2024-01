A Cívis Szociális Étkeztetési Központ az étkeztetés két formáját nyújtja a Hajdú-Bihar vármegyei települések 85 százalékán; a térítésmentes népkonyhát és a szociális konyhát üzemeltetik.

– A „Meleg étel minden nap” a szlogenünk, és hiszünk abban, hogy valós segítséget jelent a napi egyszeri, egy tál meleg étel mindazon ügyfeleinknek, akik igénybe veszik a szolgáltatást – kezdte Tarné Nagy Csilla intézményvezető.

A Népkonyha szolgáltatással napi rendszerességgel egy tál meleg ételt biztosítunk térítésmentesen minden olyan 18. életévét betöltött lakosnak, aki adatai megadásával jelentkezik a szolgáltatás igénybevételére. Alapvető cél a napi egyszeri meleg étel biztosítása a szociálisan rászorulóknak, illetve azoknak, akik ezt nem tudják maguknak megoldani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy akár hajléktalanságuk okán

– mondta.

A szociális konyha, ismertebb nevén szociális étkezés keretében az ételt címre szállítják ki az igénylőhöz egyszer használatos, műanyag dobozokban, melyeket a szolgáltató biztosít. Az ügyfél naponta háromféle menüből választhat, és a nyugdíjához, illetve nyugdíjszerű ellátásához mérten minden hónapban térítési díjat fizet.

Debrecenben 44-48 helyen lehet a Népkonyha meleg ételéhez

Forrás: Napló-archív

A Népkonyha osztóhelyei nagyjából kétórás nyitvatartással működnek vármegyeszerte, Debrecenben 44-48, míg például Hajdúböszörményben 13-14 kiosztóhelyen lehet hozzájutni a meleg ételhez, tehát a település méretéhez igazodnak, a tényleges kereslethez. Amennyiben igény van rá, nemcsak hétköznapokon, de hétvégén is kérhetik az ételt.

Ez a szolgáltatás nyolc éve működik, és nem tesz különbséget jövedelem alapján az emberek között, nincs rászorultsági vizsgálat, de tény, hogy 98 százalékban a szociálisan rászorulók veszik igénybe, akiknek az egynegyede nyugdíjas. Statisztikailag ez úgy néz ki, hogy minél kisebb egy település, annál magasabb a szegénységben élők, a rászorulók százalékos aránya, míg Debrecenben például öt százalék, addig egy tízezres településen már tíz százalék lehet.

10-12 százalékot kellett emelni a menük árán

– Arra odafigyelünk, hogy a szociális alapon nyújtott szolgáltatásunk is alacsony árszinten maradjon, és elmondhatom, hogy mi vagyunk a legolcsóbbak a piacon, 700 Ft maximum a menünk. Míg tavaly az infláció miatt egyáltalán nem emeltünk a térítési díjakon, idén is maximum a tavalyi árakhoz képest 10-12 százalékot. Az osztóhelyeken 2023-ban 620 forint volt a menü ára, de a 120 ezer forint alatti jövedelműeknél ez az összeg 400 forint alatt maradt. Ez náluk idén is ennyi lesz, azoknak pedig, akik csak havi 28 ezet 800 forintot kapnak kézhez, nincs térítési díj, ingyenesen kiszállítjuk nekik házhoz az ételt, ahogy a 100 év felettieknek is. Négy-öt 100 év feletti ellátottunk van jelenleg Debrecenben – fejtette ki az intézményvezető.

Debrecenben mintegy 7-8 ezer ember veszi igénybe a népkonyha szolgáltatást, vármegyei szinten 30 ezren; a szociális étkezést előbbiben 2 ezer 500-an, vármegyeszerte pedig 5 ezer szociálisan rászoruló ellátott igényli a Cívis Szociális Étkeztetési Központtól. A két szolgáltatás kiegészíti egymást, naponta 50 ezer ételt osztanak ki.

– Az emberek általában hálásak ezért a lehetőségért, megbecsülik a kapott ételt, ez a tapasztalatunk. A szolgáltatásokat nyolc éve végezzük, tavaly mindössze három névtelen panaszos levelet kaptunk, az emberek elégedettek a szolgáltatásunkkal – összegezte Tarné Nagy Csilla.

Az ellátást nagy számban veszik igénybe idős emberek

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Az éttermek is kényszerpályára kerültek

A fentiek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy 2024-be fordulva az éttermek menükínálatának ára is kisebb emelkedést mutat mind Debrecenben, mind a többi településen.

Aki életben akar maradni a vendéglátóiparban ma, más választása nincs, mint az, hogy több lábon álljon. A vendégek igényei átrendeződtek a Covid-helyzet óta, a kiszállítás sok étterem alapszolgáltatásává vált, nálunk is az. A mi menüajánlatunk a hét minden napján elérhető, kétféle levest és hétféle főételt kínálunk minden egyes nap, amelyekből választani lehet.

Idén 2 ezer 300 forintra emeltük a háromfogásos menük árát, amelyek egy levesből, egy főételből és egy desszertből állnak. Tavaly 2 ezer 150 forintért kínáltuk a szolgáltatást, a kiszállítás pedig benne van az árban Debrecen területén – sorolta a változásokat Barabás Zoltán, a debreceni Barabás étterem tulajdonosa.

Amellett, hogy idén is gazdag a kiszállításos kínálat a 25 éve működő Barabás étteremben, januártól, a változó igényeknek megfelelve, áttértek az autentikus kínai ételekre, természetesen kínai séfet alkalmazva. Emellett rendezvényekre megmarad a magyar ételkínálat.

– Hiába az emelt ár, ez még mindig nem fedezi a plusz költségeinket, a 22-es csapdája ez. Hiszen ha emelünk, elveszíthetjük a vendégeket, ha nem emelünk, nem tudjuk kitermelni a költségeket fedező árrést. Mindazonáltal van igény a szolgáltatásunkra, otthon már nem éri meg egy-két adag ételt megfőzni, és jelenleg az éttermek 40-50 százaléka a kiszállításból marad életben. Ez a pillanatnyi tapasztalat – összegezte az étterem-tulajdonos.

Az éttermek is kiszállítják menüiket

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Menükínálat és kiszállítás, ez az egyetlen lehetőség?

A Józsán üzemelő Bikers Caffe & Pizza étterem fő bevételi forrása is a menükínálat és a kiszállítás. A cégtulajdonosok, Kiss Attila és Cseke István középárat lőtt be az étteremben, vannak náluk olcsóbb, de drágább helyek is Debrecenben és a megyében, a menü tekintetében is.

Van kereslet a szolgáltatásunkra, itt Józsán és a Vezér utcáig szállítunk ki Debrecenbe. A Böszörményi úton az autókereskedések dolgozói, és helyben nagyobb számban az otthon dolgozók, vagy kisgyerekkel otthon lévő szülők veszik igénybe a napi menüt, de rengeteg munkás is bejár hozzánk nap mint nap. Januártól 150 forintot emeltünk a menü árán, ez nagyon minimális, és azt tapasztaltuk, hogy a vendégeink számítottak is rá

– osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Kiss Attila.

Van, akinek az ingyen is túl sok...

A napokban a közösségi médiában került elénk egy poszt egy olyan eseményről, melyhez hasonló sajnos már többször előfordult. Ezúttal Hajdúnánáson landolt a kukában a nem messze átvett, népkonyhai ingyen étel. A bejegyzésben ezt a megjegyzést fűzték a képhez: „Lehet, hogy nem mindig ízletes a népkonyhai ebéd, és lehet, hogy nem sikerül mindig eltalálni mindenki ízlését. De biztosan az a helyes eljárás, ha néhány száz méterrel odébb máris a kukában köt ki az étel? Amit egyesek azonnal a kukába dobnak, azt mások akár szívesen elfogyasztották volna. Biztosan így kell ezt, nem lehetne máshogy? Bármilyen is az étel, ez a viselkedés elfogadhatatlan. A kép ma (január 7.) készült, de ez sajnos nem az első eset.”

Az átlagember hétköznapokon rendel menüt

Aki teheti, az hétvégén többet főz, hogy legyen otthon meleg vacsora, vagy tudjanak mit vinni magukkal a családtagok a munkahelyre. A legtöbb családanya esténként a munka után még manapság is megfőzi a napi egy meleg ételt, hisz több ember esetében még mindig ez a legolcsóbb megoldás. Ez pedig a jelenlegi élelmiszerárak mellett nem mindegy az átlagfizetésből élő családok számára. Persze azért az is előfordul, hogy egy-egy nehezebb munkanap után inkább rendelnek néhány adag menüt.

– Én minden nap főzök a fiúknak, este elkészítek annyi meleg ételt, ami elég másnapra nekik az iskolában, egyetemen, és én is viszem magammal a munkahelyre ételhordóban. Máshogy nem tudnám kigazdálkodni a napi meleg ételt a havi büdzséből, óvodai pedagógusként dolgozom, és egyedül nevelem a három fiamat – osztotta meg velünk tapasztalatait a debreceni Enikő.