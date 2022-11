Az Civis Szociális Étkezési Központ István úti ételpontján tartottak sajtótájékoztatót hétfő délben, ahol Papp László polgármester a debreceni szociális élelmezési helyzet jelenlegi állapotáról beszélt. Elmondta, november elsejétől számos intézményt – az energiaárak emelkedésére való tekintettél – csak korlátozott számban üzemeltetnek, ez elvileg érintené a szociális étkeztetést és a népkonyhai szolgáltatásokat is. – A Civis Szociális Étkeztetési Központtal együttműködve minden nap nagyon sok debreceniről tudunk gondoskodni, függetlenül attól, hogy az energiahelyzet miatt üzemszünetet rendeltünk el néhány intézményünkben. Nincs semmilyen változás, ahogy eddig is, a város rászoruló polgárait igyekszünk megfelelően segíteni. Ez azt jelenti, hogy a népkonyhai szolgáltatás keretében naponta nyolcezer embernek tudunk egy tál meleg ételt biztosítani, s ezen kívül a közgyűlés rövidesen dönteni fog a szociális étkeztetési kvótának kétezer főre történő emelésről. A népkonyhai szolgáltatással és a szociális étkeztetéssel együtt akkor már naponta csaknem tízezer embernek tudunk megfelelő ellátást biztosítani – fogalmazott Papp László. Hozzátette: a város továbbra sem fordul el a rászorulóktól. Az önkormányzat már évek óta folyamatosan végzi ezt a tevékenységet, létrehoztak több mint 30 ételpontot a városban, ezzel teljes egészében lefedik Debrecen területét. Cél, hogy a következő időszakban minden rászorulónak tudják biztosítani a meleg ételt.

Papp László polármester

Forrás: Czinege Melinda

Széles Diána alpolgármester felszólalásában elmondta, a magas infláció és a növekvő rezsiár ellenére is szeretnék biztosítani a szociális alapszolgáltatásokat. – Egyre nagyobb az igény, ezért is döntöttünk úgy, hogy a következő közgyűlésen, november 17-én, még bele kell nyúlnunk a gondoskodó város szociális étkezési rendszerébe. Az a különbség a népkonyha és a szociális étkeztetés között, hogy népkonyhai szolgáltatásnál napi egy tál meleg ételt biztosítunk a kormány támogatásával, szociális étkeztetéssel pedig főétel és leves is jár, sőt lehet kérni, hogy a szolgáltató a lakásra is kivigye az ételt. Ez egy nagyon fontos változás, hogy aki mozgásában korlátozott, vagy nem tud eljutni az osztóponthoz, annak kiszállítják – tudtuk meg az alpolgármestertől. Hangsúlyozta: a jövőheti közgyűlésen a segélyalapra is kitérnek, megvizsgálják, hogy a rezsi problémák miatt milyen támogatásokat tudnak nyújtani. – Nagyon sok olyan kérelem jön be, hogy a lakosok nem férnek be a szociális rendszerünkbe, mivel a keresetük vagy a nyugdíjuk picivel magasabb, ezért is célunk, hogy nekik is adjunk támogatást, reméljük, hogy emelni tudjuk a jövedelemhatárt – tájékoztatott Széles Diána.

Széles Diána

Forrás: Czinege Melinda

Bővülnek az ételpontok

Nagy Zsolt, a Civis Szociális Étkezési Központ menedzser-igazgatója az eseményen kiemelte, már három éve nehéz időszakot élnek a szociális ellátásban, két éve a pandémiával küzdenek, most pedig a háború okozta szankciók befolyásolják a mindennapokat. – Az az időszak jött el, amikor bővíteni tudjuk a szociáliskonyha-szolgáltatást, ami térítésköteles. Mikrózható edényekben, talán országos szinten a legkedvezőbb áron segíthetünk a rászorulókon. Átlagosan a 100-200 ezer forint jövedelemmel rendelkező idősek veszik igénybe a szociális konyhát bruttó 520 forintért, amiben a házhozszállítás is benne van – mondta el Nagy Zsolt. Hangsúlyozta, ezeket a szolgáltatásokat természetesnek vesszük, hogy van, de egyedülálló az országban. Nincs még egy megyei jogú város, ahol ilyen összetett rendszerben, ennyire széleskörűen lenne elérhető a szolgáltatás. – A város továbbra is biztosítja az épületeket számunkra, illetve nemhogy csökken az ellátóhelyek száma, hanem a város külső területein a következő időszakban még több ételpontot szeretnénk nyitni, hogy mindenki számára elérhető legyen egy tál meleg étel – tudatta.