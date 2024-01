„Vannak akik jelen pillanatban is Látóképen tartózkodnak és várják a horgász szerencsét (egy kis verseny is zajlik jó hangulatban, amiről majd természetesen beszámolunk), az enyhe idő pedig partner ehhez. Nekik is, és minden egyes horgásztársnak szeretnénk ezúton is fogásokban, sikerekben gazdag új esztendőt kívánni” – olvasható a Látóképi-tározó Facebook-oldalán.