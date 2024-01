Bevallása szerint Isten kulcsszerepet játszott az életútjában, így aligha meglepő, hogy előadását is ezzel kezdte. – Isten hallgatása egyfajta bibliai jelenség, de fontos, hogy jól értelmezzük – vélekedett az idegsebész. Kifejtette, ilyenkor sem szabad hátat fordítani neki, hiszen Isten jó és csak jót cselekszik. Ha hallgat, az is minden bizonnyal a javunkra történik. Bízzunk ebben, még akkor is, ha az évekig is eltart – tanácsolta a hallgatóságnak.