Az Agóra Tudományos Élményközpont adott helyet a Cívis Álom 2023 interaktív és kreatív, háromfordulós középiskolai természettudományos vetélkedő döntőjének kedd délelőtt. A Debreceni Tankerületi Központ és Debrecen városa által közösen szervezett verseny célja felkutatni a fiatal csiszolatlan gyémántokat, és segíteni őket tehetségük kibontakoztatásában.

Vántus András Istvánné, a Debreceni Tankerületi Központ szakmai vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Vántus András Istvánné köszöntőjében elmondta, összesen 28 csapat indult a vetélkedőn, melynek döntőjén a nyolc legjobb csapat mérte össze tudását. A Debreceni Tankerületi Központ szakmai vezetője úgy véli, a versenyre igazán színvonalas pályamunkák érkeztek, így – mint mondta – a zsűrinek nem lesz könnyű dolga.

Barcsa Lajos alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Barcsa Lajos szerint a tehetséggondozás közös ügye a tankerületnek és a városnak egyaránt. Az alpolgármester üdvözölte az idei megmérettetés tematikáját, mely mentén Debrecen fenntarthatóbbá és zöldebbé tételét kellett a diákoknak feldolgoznia. Mint fogalmazott, ezt a gondolkodásmódot a képzőművészeti alkotásoknak megfelelő pályaművek is hűen tükrözik. Emellett a város vezetőségének is a célkitűzési között is szerepel, hogy Debrecen még élhetőbb város legyen. Példaként említette a Future of Debrecen mozgalmat, a Civaqua-programot és a véderdősítést, valamint a tömegközlekedés fenntarthatóvá alakítását.