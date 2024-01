Míg a debreceni Csapókerti Általános Iskola ötödikes diákjai a péntek délelőtti tanórák közben a hétvégi közös mozizásról ábrándoznak, osztálytársuk, Bodnár Elizabeth a következő kemoterápiás kezelésre készül a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A 11 éves kislánynál tavaly decemberben diagnosztizáltak leukémiát, és bár az orvosa és az édesanyja is mindent megtesz a gyógyulásáért, a következő 6-8 hónap biztosan a kezelésekkel telik majd el, ha egyáltalán bírja majd a lány szervezete. Eliza édesanyja, Zsuzsa a legjobb tudásával és erején túl neveli, gondozza, óvja őt és két testvérét, a Haon megkeresésére azonban nemrég azt mondta: nagyon fontos lépés előtt áll, ám azt pusztán önerőből nem tudja megvalósítani.

Elizát nagyon megviseli nemcsak a betegség és a barátai hiánya, hanem az is, hogy nem tud otthon lábadozni vagy akár csak néhány órára hazamenni a testvéreihez

– mondta az anyuka. Mivel jelenleg egy egyszobás, 27 négyzetméteres lakásban laknak, lehetetlen olyan mértékben fertőtleníteni az életterüket, ami biztonságos lenne Eliza gyenge immunrendszere számára.

Lenne mód Eliza boldogságára

Zsuzsa most ideje nagy részét a kórházban tölti, s onnan tömegközlekedéssel jár haza a másik két gyermekéhez mosni, főzni, tanulni velük. – A kislányomnak már az is nagyon megterhelő, hogy kihullott haja és szemöldöke miatt nem hajlandó társaságba menni, igaz, az osztályfőnöke és az osztálytársai is támogatják őt, amiben tudják. Mozgékony gyermek, mindene a biciklizés és a röplabda, itt, a kórházban azonban csak egy vigasza van: amikor társasjátékozik vagy beszélget a kis betegtársával – fűzte hozzá Zsuzsa. Mint elmondta,

a tömegközlekedés a kislány egészségügyi állapota miatt szintén veszélyes, ezért az a célja, hogy egy kis, másfél szobás házikót és egy olcsó autót is beszerezzen.

Zsuzsa egyetlen célja most az, hogy Elizának biztosítsa azt az életteret és közlekedési lehetőséget, mellyel könnyebben átvészelheti az előtte álló hónapokat, éveket.

Terveit a napokban a Remény Alapítványon keresztül ismerhette meg a nyilvánosság. A szervezeten keresztül akár egy sms-sel vagy telefonhívással itt segíthetünk Elizán.