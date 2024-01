A szilveszter egyebek mellett a visszatekintés időszaka is, amikor számot vetünk az elmúlt évünkkel, megfogalmazzuk a tanulságokat és fogadkozásokat teszünk a következő esztendőre. A Hajdú-bihari Napló lassan 80 éve szolgálja napról napra a vármegye olvasóközönségét, így fellapoztuk az elmúlt néhány évtized lapszámait, s megnéztük, mik voltak a hírek akkoriban.

– Volt, akinek munkát, másnak új fogsort hozott a mögöttünk hagyott esztendő – írta 2014. január 2-i számában a Hajdú-bihari Napló. A vármegyei napilap tíz évvel ezelőtti beszámolójából kiderül: többezres tömeg ünnepelte a 2013-as év utolsó éjszakáját a debreceni Kossuth téren. Az volt sorozatban a 14. alkalom, amikor így búcsúztatták a cívisvárosban az óévet. A jó hangulatról az Abrakazabra zenekar gondoskodott, a habot a tortán pedig „Debrecen hangjai”, a Dolce Dance táncosai, a Légy jó mindhalálig című musical szereplői, valamint Keresztes Ildikó jelentették. Az év első babája pedig a Kenézy Kórházba tartó mentőautóban született, egy komádi kismama kisfiaként.

Több tízezren köszöntötték Debrecen központjában húsz éve az új esztendőt. A korabeli Napló beszámolója szerint a cigányzene, az akkor divatos szórakoztató muzsika és az örökzöldek kavalkádja adta a hátteret a szabadtéri szórakozáshoz. A város azonban nem menekült meg a vandalizmustól sem, ugyanis a felújított, műemléki értékű Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum hófehér falára valaki a „BUÉK lokisták” feliratot mázolta, s két ablakot is betört.

Bumeráng férfi a detoxikálóban

Harminc évvel ezelőtt a világtérkép megváltozása szolgáltatta az év első Naplójának címlapját, ugyanis ekkor vált önálló állammá Szlovákia. Miközben az új nemzet kormányfője, Vladimir Meciar Pozsony főterén tűzijáték és harangzúgás közepette, csaknem százezres ünneplő tömeg előtt köszöntötte a szlovák főváros lakóit, addig Hortobágyon is egy újdonságnak számító dolognak örültek: először fogadott óévbúcsúztatókat az Epona, melynek teljes kapacitással üzemelő részlegeiben, két éttermében mintegy 260-an tekintették meg az éjfél előtti zenés-táncos show-műsort és a himnusz utáni folklórösszeállítást. Teltházas szilveszteri bulit tartottak a hajdúszoboszlói Délibáb hotelben is, több mint 600 vendég ünnepelt a fürdőváros szállójában. A detoxikálónak is akadt négy vendége, köztük egy bumeráng férfivel, aki a szilveszter éjjelt követő reggelen ugyan távozott, ám estére már visszatért.

Halállal végződött késelés is történt

Jó és rossz hírekkel is szolgált negyven évvel ezelőtt a Hajdú-bihari Napló január 1-jén megjelent címlapja. Előbbi kategóriába tartozik, hogy összesen 13 gyermek született a debreceni klinika, a Bartók kórház és a berettyóújfalui kórház szülészetén, valamint a püspökladányi, hajdúnánási és hajdúböszörményi szülőotthonokban. A legelső Sándor Gábor volt, éjfél után 45 perccel jött a világra Berettyóújfaluban. A tűzoltók viszont arról számoltak be, hogy Hajdúhadházon (1984-től 1987-ig Hadháztéglás) a Dorogiás utca 8. számú házban a gyerekek gyufával játszottak, miközben nagyapjuk az udvaron fát vágott. A szoba berendezése lángra gyúlt, s ennek következtében egy kétéves kislány életét vesztette, testvérét enyhe füstmérgezéssel, a nagyapát pedig égési sebekkel szállították kórházba. Emellett egy halállal végződött késelés is történt Polgáron.