Az a cél hogy egy nagyobb fej-nyak sebészeti klinika jöjjön létre, ehhez egy fej-nyaki onkológiai sebészet létrehozása szükséges, emellett a légúti sebészet megnyitása is fontos feladat, valamint szeretnénk a hallásrehabilitáció fejlesztését is elősegíteni, jövőre pedig a robotsebészet is megjelenhet majd a klinikán az eddigi tradicionális ellátás biztosítása mellett. A klinikánk a graduális és posztgraduális képzésben is jelen van, valamint rendszeresek a kutatási tevékenységek is