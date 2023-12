A Rektori-Kancellári Kabinet és a Kancellária csaknem ötszáz munkatársa köszöntötte együtt a karácsonyt, és búcsúzott az évtől csütörtök este a Hallban - olvasható az unideb.hu-n.

– Ha visszagondolunk az elmúlt 10-11 évre, akkor láthatjuk, hogy a meglehetősen hektikus környezet ellenére a Debreceni Egyetem rendkívül stabil maradt. Jöhetett gazdasági válság, vagy koronavírus-járvány mi akkor is olyan eredményeket és sikereket tudtunk közösen elérni, amely az egyetemet stabilan tartotta. Ez valamennyiünket optimizmussal ruházhat fel, hiszen az egyetemi dolgozókból, hallgatókból és családtagjaikból álló, mintegy százezres közösség mindenen át tud lendülni. Ezt az optimizmust kérem önöktől továbbra is, hogy az elkövetkező időszakra várható viszontagságok ellenére is összetartson ez a nagy család, mert, ha bízunk egymásban, akkor a jövőnk is egészen biztos – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor, aki online köszöntötte a vendégeket.

Forrás: unideb.hu

Az egyetemi közösség építő erejét és a modellváltásban rejlő lehetőségeket emelte ki beszédében Bács Zoltán kancellár.

– Munkás és sikeres év van mögöttünk. Ahogy a rektor is említette, ez a közösség az elmúlt évtizedben számos nehézségen lett úrrá, és mindig előre mentünk, akármi is történt. Most már megerősödve haladunk tovább, hiszen a modellváltás két és fél évét értékelve azt látjuk, hogy komoly stabilitást és lehetőségeket hozott számunkra. Úgy gondolom, hogy a modellváltott intézmények között is a legsikeresebbek közé tartozunk, és ennek révén lehetőség van arra, hogy nemcsak az egyetem, hanem a város és a régió tovább fejlődjön – fogalmazott Bács Zoltán.

A Debreceni Egyetem sikereit méltatta az intézményt fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is.

Kossa György kuratóriumi elnök

Forrás: unideb.hu

– Kiváló teljesítmény tett le az asztalra ez a közösség, amely bátran mondhatom – az egész hazai felsőoktatás és az egészségügyi ellátást is figyelembe véve – messzemenőleg az első helyen van. Nem véletlen, hogy ilyen figyelmet kap ez a közösség. Köszönöm Önöknek, hogy együtt gondolkodva valóban családként tudunk együttműködni – értékelte az évet Kossa György kuratóriumi elnök.

A köszöntőket követően Sándor Péter Gundel művészeti díjas és többszörös Honthy-díjas színművész, énekes gondoskodott az ünnepi hangulatról.