Endoszkópos technikával végzett koponyaműtéteket mutattak be a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáján szerdán egy nemzetközi kurzus résztvevőinek. A külföldi szakemberek a minimál invazív idegsebészeti beavatkozásokat sajátíthatták el a továbbképzésen, számolt be az egyetem hírportálja.

A továbbképzést több mint tíz éve rendezik meg. A kurzus nagyon népszerű, a világ számos országából érkeznek a gyakorló idegsebészek. Korábban többek között Ausztráliából, az Egyesült Államokból és Venezuelából, idén pedig elsősorban Dániából, Spanyolországból, Németországból és Görögországból voltak résztvevők. Az elméleti előadásokat Budapesten tartották, a gyakorlati képzés pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában zajlott, a Pathológián és az Idegsebészeti Klinikán.

Az operációkat az Idegsebészeti Klinika két műtőjében egyszerre végezték, a kurzus résztvevői - az operáló orvos folyamatos magyarázatával - élő közvetítésben követhették azokat egy tanteremben.

Debrecenben már nem újdonság

- Ez egy posztgraduális képzés, tapasztalt sebészeknek mutatjuk be a minimál invazív technikákat. Ezek elsajátítása, bevezetése nagyon bonyolult, nehéz feladat, ezért van szükség ezekre a kurzusokra. Olyan koponyaalapi feltárást igénylő eseteket mutattunk be, mint például az agyalapi mirigy nyelének a daganata, az elsősorban gyermekkorban jelentkező kraniofaringeóma. Agyvízelvezetési zavar megoldására agykamrán belüli műtétet, egy úgynevezett endoszkópos harmadik kamrai fenesztrációt, illetve egy agyi áttét speciális feltáráson keresztül történő eltávolítását is láthatták a kurzus résztvevői- ismertette Novák László, az Idegsebészeti Klinika igazgatója.

A bemutatott műtétek Debrecenben már nem számítanak újdonságnak, de a világon még nem mindenhol alkalmazzák rutinszerűen ezeket az eljárásokat.

Ennek a kurzusnak és a minimális invazivitásnak az a filozófiája, hogy a lehető legjobb sebészi célt a beteg legkisebb megterhelésével érjük el. A koncepció kidolgozása már az 1980-as években elkezdődött, és a technika azóta is folyamatosan fejlődik, de még nem mindenhol terjedt el. Ezért is ilyen nagy az érdeklődés a továbbképzés iránt. A Debreceni Egyetem Európában egy nagyon meghatározó centrumnak számít. A szakemberek felkészültsége és az idegsebészeti műtők felszereltsége lehetővé teszi, hogy itt mutassuk be a modern minimál invazív eljárásokat a kurzus résztvevőinek

- mondta a Svájcból érkezett Robert Reisch idegsebész, a kurzus egyik szervezője.

A műtéteket Novák László, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika igazgatója, Robert Reisch és Nikolai J. Hopf svájci idegsebész professzorok végezték. A beavatkozásokat élőben a Debreceni Egyetem Multimédia és E-learning Technikai Központ munkatársai közvetítették.