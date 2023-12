Új kiállítástartalommal gazdagodott a Pásztormúzeum, mely egyebek mellett vetítőteremmel és sok interaktív elemmel gazdagodott, és megújult Látogatóközpont kiállítási tartalma is. A fejlesztéssel egy ideje két elektromos kisbusszal tudják környezetkímélően kiszolgálni a látogatókat. A Látogatóközpont mellett játszóteret alakítottak ki, megújult a vásártér és vásártéri utcák, valamint a Kilenclyukú híd környezete is visszanyerte régi pompáját, sőt, kalandpark is épült.

A település önkormányzata árusítópavilonokkal, mobil színpaddal és áramfejlesztővel, valamint rendezvénysátorral gyarapodott. A 3 milliárdos keretből turisztikai alkalmazottakat is képeztek, turisztikai honlapfejlesztésre, egységes jegyértékesítési rendszerre és vendégtájékoztató rendszerre költöttek.