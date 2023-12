Idén is van tanyasi karácsony Nagycserén! - olvasható Pósán László országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Mint írta, több mint 300 nagycserei lakos kapott kész- és hidegételekből, tartósélelmiszerből, üdítőkből álló karácsonyi szeretetcsomagot. Hozzátette, ahogyan mindig, úgy most is odafigyelünk egymásra, mert ez az összetartás adja Debrecen igazi erejét.