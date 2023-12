Bár többnyire külföldön elterjedt szokás, ma már hazánkban is sokan döntenek úgy, hogy mellnagyobbítással, ajak- vagy ráncfeltöltéssel ajándékozzák meg párjukat, családtagjukat a szeretet ünnepén. Ezt Fábián Zsolt debreceni plasztikai sebész is megerősítette a Haonnak; mint elmondta, nem véletlen, hogy az év vége közeledtével valamennyi plasztikai sebészeti klinika 10-15 százalékos kedvezménnyel rukkol elő – bízva abban, hogy az egyébként is kiemelkedő időszakban még többen döntenek amellett, hogy „szépészeti beavatkozást” ajándékoznak a szeretteiknek.

Évek óta megfigyelhető, hogy novembertől Magyarországon is megnövekszik a kereslet, szóval feltételezhetjük, hogy hialuronsavas ráncfeltöltést, ajakfeltöltést kapnak ajándékba a nők

– mondta. Leszögezte, az ilyen beavatkozástól egyáltalán nem kell tartani, semmiféle kárt nem okoz a szervezetben. – Volt olyan, hogy egy mellnagyobbító műtétet két ünnep között kellett elvégeznem, mert csak akkor ért rá páciens – idézte fel a szakember.

Dr. Fábián Zsolt plasztikai sebész

Minden korosztály

Mint elmondta, a különféle hialuronsavas kezeléseket mindenféle korosztálynál alkalmazta már, a 18 évestől egészen a 60-70 évesig.

A ráncfeltöltést inkább az idősebbek kérik, az ajakfeltöltést pedig a fiatalabbak, de az implantátumok beültetését mindkét korosztály egyaránt igényli

– árulta el. Hozzátette, az ajakfeltöltés nagyon gyors, egy 15 perces beavatkozás, ami mindennel együtt valamivel többe kerül, mint 50 ezer forint.

– Az idei évet hasonlóan zárjuk, mint a tavalyit, szinte ugyanolyan volt a forgalom, illetve hasonló az érdeklődők száma is – tette hozzá.