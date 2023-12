A téli időszakban rengeteg háztartásban fejtörés tárgya a fűtés kérdése és az azzal járó költségek kezelése. Fűtőanyagtól és módszertől függetlenül kijelenthetjük, hogy havonta igen jelentős összegeket fordítanak rá a háztartások. Tekintettel arra, hogy egy energetikai korszerűsítés vagy beruházás mennyibe kerül manapság, a legtöbb helyen azzal kell főzni, ami van és egyes esetekben bizony ez a tiltott fűtőanyagok égetésével jár. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal segítségével utánajártunk, mi várhat azokra, akiket tiltott tüzelőanyag égetésén kapnak.

Fontos tisztázni, mit lehet és mit nem

Hányan tapasztaltuk már, hogy a késő délutáni órákban fekete, gomolygó, fojtó szagú füst terjeng szerte az utcában? Néhol kémények egész sora okádja magából a műanyag, a textil, a kezelt fa, vagy más hulladék égetéséből származó méreganyagokat. A legtöbb helyen ilyenkor nemhogy szellőztetni, még az udvaron vagy az utcán kint tartózkodni sem nagyon lehet.

Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tudatta:

a háztartásokban keletkező hulladékok közül kizárólag a papírt és a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fát lehet tüzelőanyagként felhasználni. Vegyes tüzelésű kazán esetében a papírhulladék és a kezeletlen fa mellett természetesen fűthetünk akár szénnel vagy brikettel, de még pellettel és faforgáccsal is.

Többekben adódhat a kérdés, hogy mik is azok az anyagok, amelyekre érdemes odafigyelni, hogy még véletlenül se keveredjenek a tüzelő közé? Röviden: a fentieken kívül bármi más. A hivatal persze ennél részletesebben fogalmaz:

olyan tiltott anyagok, mint például a műanyag flakonok, a ruhaneműk, a hungarocell, vagy bármely módon kezelt (tipikusan festett, mázolt) faanyagok, például a bútorlapok, vagy bontott építési anyagok (például ajtó- és ablakkeretek) égetése is tilos.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és más szervek minden évben igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét a „játékszabályokra”. Érdemes megszívlelni ezen ajánlásokat, hiszen azon túl, hogy a legtöbb háztartási hulladéknak a fűtőértéke gyakorlatilag nulla, rengeteg méreganyag jut közben a levegőbe és még lerakódásokat is okoz a kéményben. Ráadásul a kémények így könnyebben kigyulladnak, a mérgezésen túl ezzel is veszélyt jelentve az ott lakókra. Ugyanez hatványozottan igaz festett, lakkozott, régi bútordarabokra is, így ezek égetésétől is tartózkodjunk, hiszen számos lakástűz közvetlen okozói.