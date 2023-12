A Hír FM debreceni adásában Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője a téli időszak veszélyeire hívja fel a figyelmet. Karácsony közeledtével nemcsak az ajándékok, hanem akár kellemetlen meglepetések is várhatnak ránk. A szóvivő szerint a lakástüzek kialakulása nagyrészt az emberi tevékenységre vezethető vissza. Erről is beszélünk a következő percekben, sőt kitérünk a füstérzékelő és a szén-monoxid-érzékelő fontosságára is.