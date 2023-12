Az eszköz sejtanalízisre is alkalmazható, például a daganatterápiában használt sejtosztódást gátló szerek működésének a tesztelésére is használják. Az eszköz humán minták elemzésére is alkalmas, aeroszol elszívó rendszerrel rendelkezik, így a szakemberek akár vírussal fertőzött sejteket is vizsgálhatnak.