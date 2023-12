Nagy meglepetést nem okozott, hogy újra a Fidesz alelnökévé választották. Hogy vág neki a feladatoknak?

Azokat a feladatokat, amiket eddig csináltam, folytatni fogom, illetve jönnek hozzá újak is. Most alapvetően a kampányra kell koncentrálni, az országjárásban is részt veszek, és természetesen az elnökség munkájában is. Az önkormányzatokkal kapcsolatos kérdések nagyjából hozzám tartoznak, tehát olyan nagy változás nincs.

Orbán Viktor úgy fogalmazott a beszédében, hogy ez volt a legnehezebb két év. Hogyan értékeli a mögöttünk hagyott időszakot?

Pergő tűz alatt van az ország, egész egyszerűen azért, mert Magyarország ragaszkodik a szuverenitásához. Ahhoz, hogy a magyarok döntsék el, kit engednek be a saját hazájukba, milyen életmód alapján akarnak élni, mi az, amit elutasítanak. Ez Brüsszelben, illetőleg az amerikai demokrata körökben szokatlan, mert úgy tekintenek ránk, mint egy jelentéktelen pontra a térképen. Miután Európában most már mindenki hajbókol, és teljesen szolgalelkűen áll az Egyesült Államok által diktált politikához, az, amit mit képviselünk, szokatlan. De mi azt gondoljuk, azt az utat kell járnunk, amit a magyarok szeretnének, ezért gyakran megkérdezzük a véleményüket, nemcsak választásokon, hanem nemzeti konzultációkon, népszavazásokon is.

A mostani nemzeti konzultációtól mit várnak? Milyen üzenettel bír?

Azt, hogy elmondják az emberek a véleményüket olyan igazán releváns kérdésekben, mint a gyermekvédelem, a nemzeti szuverenitás, a háború, a migráció, tehát azokban a kérdésekben, amelyek ma az Európai Unió asztalán is ott vannak. Azt látjuk, hogy az a szövetség (EU), amibe beléptünk annak idején, ma már teljesen más. Annak idején egyáltalán nem vetődött fel az, hogy ha egy ország nem ért egyet valamivel, akkor azt rá kell erőltetni. Ma ez mindennapos gyakorlata lenne az Uniónak, ha nem állnák ellen. Annak idején fel sem vetődött az, hogy kötelező legyen beengedni az iskolákba, az óvodákba a mindenfajta szexuális kisebbségeket reklámozó és hirdető mozgalmakat, szervezeteket. Az a helyes, hogyha ezekben a kérdésekben megkérdezzük a magyarokat, és az alapján alakítjuk a politikát. Szerintünk a demokrácia arról szól, hogy meghallgatjuk az emberek véleményét, és az alapján, velük megbeszélve próbálunk valamit közösen csinálni.

Kósa Lajos hangsúlyozta, azt vállalták '98-ban, hogy a várost a debreceniek javára és a velük egyeztetve fejlesztik

Forrás: Napló-archív

Ez lenne az egyik kulcsa annak, hogy 2022-ben az ötödik Orbán-kormány állhatott fel?

Sok minden a kulcsa annak, hogy az emberek 2010 óta belénk helyezik a bizalmukat, illetőleg itt, a városban most már 25 éve. Meg kell nézni az eredményeket: mit határoztunk el, mit vittünk végbe, min dolgozunk most is. Úgy látszik, hogy az emberek többségének mindez tetszik, de természetesen vannak, akiknek nem. Ők el tudnak menni a szavazásra, és választhatják Gyurcsány Ferencet. Ez egy szabad ország. A magyar sajtó szabadságát mindenképpen szeretnénk megtartani, Magyarországon ezekről a kérdésekről lehessen vitatkozni anélkül, hogy az fenyegetné az embert, hogy kirekesztik őt a véleménydiktátorok – ez Nyugaton mindennapos. Ott, ha valaki azt veti fel, hogy értelmetlen az Európai Parlament azon döntése, hogy a férfiak is szülhetnek, tehát jogukban áll menstruálni is, azzal fenyegetik, hogy elveszíti az állását, kirekesztik, mert homofób. Az őrületnek jó, ha határt szabunk! Itt, Debrecenben pedig azt vállaltuk '98-ban, hogy a várost a debreceniek javára és a velük egyeztetve fejlesztjük, ennek is mindig vannak ellenzői. Emlékszem rá, hogy volt olyan ember, aki a főtér építésekor feljelentett bennünket, és volt, aki a villamost vagy a Nagyerdei Stadiont nem akarta. Ez most is jelen van, félreértés ne essék, a debreceni iparfejlesztés kapcsán olyan ellenvéleményeket hallunk, aminek semmi értelme nincsen, és egy csomó valótlanságot állít. Ezzel meg kell küzdeni, hiszen eddig is a debreceniek mellé álltunk, ezután is azt fogjuk tenni, a város fejlesztése érdekében nem lehet a debreceniek életminőségét rontani.