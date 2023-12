A Debreceni Egyetem első alkalommal rendezi meg Nyíregyházán legnagyobb beiskolázási eseményét, a DExpót, melyen a középiskolás diákok és szüleik az intézmény valamennyi karáról és szakjáról, valamint a hallgatói életről tájékozódhatnak. A december 6-ai rendezvényen a látogatók megismerhetik az eseménynek otthont adó Egészségtudományi Kar képzéseit, infrastruktúráját és informálódhatnak a kari szolgáltatásokról is.

Az Egészségtudományi Karon két alapképzéssel: az ápolás és betegellátás, valamint az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Előbbi szakon az ápoló, a dietetikus, a gyógytornász, a mentőtiszt, valamint a szülésznő szakirányokról, utóbbi esetében pedig a népegészségügyi ellenőr, a védőnő, az egészségügyi szervező, illetve a szociális munka szakirányokról tudhatnak meg fontos részleteket a felvételi előtt álló középiskolások.

A DExpóra látogatók személyesen találkozhatnak majd azokkal az ETK-oktatókkal, akik maguk is gyakorló szakemberek, kórházakban, szociális intézményekben, a mentőszolgálatnál dolgoznak. Hallhatnak majd a kar duális képzési lehetőségeiről, valamint megismerhetik az ETK-val partneri kapcsolatban álló intézményeket, szolgáltatókat is. A szervezők mindemellett a hallgatói életről és célzottan a megváltozott felvételi rendszerről, illetve a pontszámításról is tájékoztatják majd a résztvevőket.

A nyíregyházi DExpót december 6-án, szerdán 9 órától rendezik az Egészségtudományi Kar főépületében. A rendezvényről ide kattintva találhatók további információk, valamint hamarosan az UD Studyversity applikációban is elérhetők lesznek az eseménnyel kapcsolatos hasznos tudnivalók.